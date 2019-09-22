المدينة المنورة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسحظيت الفعاليات المتنوعة التي تُقام بمناسبة اليوم الوطني بالمدينة المنورة, بتفاعل واسع من قبل الأهالي والزوار.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية العديد من مظاهر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة العزيزة, حيث حرصت العائلات على الاحتفاء بيوم الوطن برفقة الأبناء الصغار, والتعبير عن مشاعر الفرح والسرور, في كافة المواقع التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـتاسع والثمانين للمملكة.// انتهى //17:29ت م0194