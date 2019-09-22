اليوم الوطني / عدسة "واس" ترصد مظاهر الابتهاج باليوم الوطني بالمدينة المنورة
الأحد 1441/1/23 هـ الموافق 2019/09/22 م واس
المدينة المنورة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس
حظيت الفعاليات المتنوعة التي تُقام بمناسبة اليوم الوطني بالمدينة المنورة, بتفاعل واسع من قبل الأهالي والزوار.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية العديد من مظاهر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة العزيزة, حيث حرصت العائلات على الاحتفاء بيوم الوطن برفقة الأبناء الصغار, والتعبير عن مشاعر الفرح والسرور, في كافة المواقع التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـتاسع والثمانين للمملكة.
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17:29ت م
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