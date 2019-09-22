الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال الدكتور الفياض : إن السعوديين يستحضرون مناسبة تأسيس هذه الدولة المملكة العربية السعودية بمشاعر الفخر والاعتزاز لوطن تقع على أرضه أقدس المقدسات ويحتل مكانة رفيعة في مصاف الدول المتقدمة في ظل قيادة حكيمة جعلت من تطوير وتمكين ورفاه المواطن السعودي أول أهدافها إيماناً بأن ازدهار الأوطان يقوم على تنمية الإنسان.وأضاف: أن الواقع الذي تشهده المملكة اليوم من مشروعات استراتيجية ضخمة في أبعادها الأقتصادية والاجتماعية والتنموية يعكس اهتمام القيادة بتوفير سبل الأمن والرخاء والتطور وديمومتها للأجيال المقبلة واستثمار الثروات البشرية والطبيعية بفعالية لتحقيق رؤية المملكة 2030 .وأشار الدكتور الفياض إلى أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تمثل أحد المنجزات والمفاخر الوطنية في الرعاية الطبية التخصصية والبحثية عبر تحقيق الكثير من النجاحات الإقليمية والعالمية في مجال برامج زراعة الأعضاء، وتشخيص وعلاج الأورام السرطانية، وأمراض القلب، والأمراض العصبية، والطب الوراثي وغيرها من البرامج الطبية الدقيقة إضافة إلى المخرجات البحثية المتميزة مقارنة بالمؤسسات الطبية العالمية الرائدة.وأوضح أن العمل يجري في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على العديد من المبادرات النوعية في مجال تحسين وتطوير الرعاية الطبية التخصصية بتطبيق أحدث المفاهيم انسجاماً مع برامج التحول الوطني في القطاع الصحي بما يعزز من الخدمات المقدمة وكفاءتها وتوسيع رقعة المستفيدين.// انتهى //17:33ت م0195