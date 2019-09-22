تبوك 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً، محاضرة بعنوان " جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين "، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع زيد بن الخطاب بتبوك.وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها ماجد بن ساعد البلوي، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع الوزارة خلال شهر محرم الجاري، من خلال تقديم عددٍ من الكلمات الوعظية والإرشادية يلقيها مجموعة من المشايخ والدعاة وطلبة العلم في عدد من المساجد والجوامع بالمنطقة.// انتهى //17:36ت م0197