وادي الدواسر 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستُنظم إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، يوم الخميس القادم احتفالا بمقر قصر الثقافة بالمحافظة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، والذي سيتضمن تقديم مجموعة من اللوحات الفنية والوطنية ، ومعرضاً تحت عنوان " همة حتى القمة " , وسيستمر باستقبال الطلاب والطالبات على مدى 10 ايام وفق خطة زمنية أصدرتها الإدارة .وكان مُدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، قد عقد عدة اجتماعات بالفريق التنفيذي للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني لمناقشة البرنامج الخاص داخل الميدان التعليمي وبذات الهوية الخاصة بالمناسبة ، ومناقشة فعاليات وبرامج المدارس ، والمسابقات التي تقيمها أقسام النشاط الطلابي والإشراف التربوي والأقسام الأخرى، والتأكيد على المشاركة في احتفال المحافظة الرئيس يوم الاثنين القادم ، واشار الى أهمية تلك المناسبة في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، والاعتزاز بالدين الإسلامي.من جهة أخرى رفع مدير التعليم أجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة الحاكمة، والشعب السعودي ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، مؤكدا أن يومنا الوطني هو يوم الفخر والاعتزاز بوطننا الغالي المملكة العربية السعودية، وهو اليوم الذي نفخر ونفاخر بوطننا وقادته العظام، وأن ننافس على جميع الأصعدة .// انتهى //17:45ت م0200