‪أبها23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس ‬‪‬انطلقت عصر اليوم فعاليات اليوم الوطني الـ 89 في مدينة أبها ، التي تأتي تحت شعار (يوم الوطن في عسير) وذلك على امتداد 4 كيلومترات تمثل مساحة الفعاليات ، بدءاً من جامع الملك فيصل وصولاً إلى حديقة أبو خيال على الحزام الدائري الغربي في مدينة أبها‪.‬ورددت آلاف الحناجر النشيد الوطني السعودي مع انطلاق الاحتفال الذي اشتمل على عرض لمقاطع فيديو مصورة، تضمنت كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، ثم فيلم بعنوان "يوم على الحد الجنوبي" في معايشة درامية لتفاصيل الحياة اليومية لأبطالنا البواسل على الحد الجنوبي .‪ وبدأ الاحتفال الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وأطلق شارة بدايته , بعرض جوي شاركت فيه 12 طائرة حربية و3 طائرات عمودية بمشاركة 27 طياراً سعودياً صنفوا ضمن أفضل الطيارين في العالم، إلى جانب مسيرات عسكرية ضمت أكثر من 2000 فرد ما بين جنود مشاة وقوات خاصة وجوية و 60 شاحنة عسكرية‬.اشتمل العرض العسكري على مسيرة استثنائية لقوات "المارينز" السعودية بدأت من جزيرة "كدنبل" في البحر الأحمر مروراً بدرب عسير السياحي التاريخي وصولاً إلى مقر الاحتفال بأبها، وذلك وسط توافد أهالى القرى والمحافظات للاستقبال والترحيب بحماة الأرض ورعاة الأمن من أبناء قواتنا المسلحة.وقدم فريق المظليين السعوديين القادمين بعلم المملكة من مدينة تبوك في أقصى الشمال إلى منطقة عسير في الجنوب فقرة "طي وحمل ورفع العلم"، في دلالة رمزية تؤكد على ترابط أبناء الوطن كالجسد الواحد‪.‬‪ ‬إثر ذلك انطقت المسيرات الشعبية والفقرات الفنية والترفيهية التي جمعت بين التمسك بمظاهر الحياة اليومية بكافة مكوناتها الفنية والثقافية والرياضية، وبين حشد الهمم ورفع المعنويات .‪وجهزت ‬اللجنة المنظمة 9 شاشات عرض عملاقة و6 مسارح رئيسية موزعة على امتداد الفعاليات، تم من خلالها عرض الفقرات الاحتفالية، وأداء العروض الشعبية والموسيقية المتنوعة.وحسب احصاءات المنظمين بلغ عدد العاملين لإخراج الاحتفالية ما يزيد عن 2300 شخص، بعدد ساعات عمل قاربت 1.6 مليون ساعة. كما تم تجهيز منصات الاحتفال بـ 150 كشاف إضاءة متحركة، و 89 عدسة كاميرا لتغطية الاحتفالات من مختلف الزوايا، وحوالي500 من أفراد فرق الفنون الشعبية والفنية‪.‬‪ ‬// انتهى //17:51ت م0201