الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان تهنئته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .وقال معاليه : "إننا نحتفل بهذه المناسبة مستذكرين بفخرٍ كبيرٍ الملحمة البطولية التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومعه رجالات الوطن الأوفياء لتوحيد المملكة العربية السعودية؛ في واحدة من أهم الملاحم البطولية على مر التاريخ؛ قدّم فيه الملك عبدالعزيز ورجالاته من أبناء هذا الوطن الكريم نبراسا مضيئا يتمثّل في قيم التلاحم؛ والأخوة، والعزم الكبير في سبيل توحيد البلاد على أسس متينةٍ؛ وركائز قوية تستند على كتاب الله وسنة نبيه والقيم العربية الأصيلة؛ والمعاني الأنسانية الرفيعة؛ فانبثق هذا الوطن الشامخ بقيمه؛ المعطاء بخيراته؛ الكريم بأفعاله؛ وتحقّقت على مر السنين مسيرة المجد لوطن عزيزٍ يرفل في النماء؛ ويعيش في الرخاء بفضل الله ثم بقياداتٍ رشيدةٍ حكيمةٍ ملكًا بعد ملك؛ وعاشت البلاد الرخاءَ والاستقرارَ ، وواصلت السير في تحقيق تطلُّعاتها المباركة إلى جانب الدول العالمية المتقدمة في كل المجالات؛ لتصبح ثقلا سياسيا دوليا؛ وثقلا اقتصاديا مهما".وبيّن معالي وزير الخدمة المدنية أنّ المملكة اليوم تعيش مرحلتها الأهم في مسيرتها التنموية، وذلك بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ الذي يؤكد دائما - أيده الله - على أن الإنسان السعودي هو المحرك الأساس لعمليات التنمية الوطنية؛ باذلا -رعاه الله - جهده وحكمته في تحقيق نقلات نوعيه غير مسبوقة في كافة المجالات ؛ وموجّها لرؤيةٍ فتيّةٍ طموحةٍ يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله- بكل حنكة وإقتدار وعزم وقادٍ؛ وهمةٍ عالية لتحقيق أهداف الرؤية في جميع برامجها ومستهدفاتها الكبرى ومؤكدآ دومآ ثقته الكبيرةً في شباب هذا الوطن نحو تحقيق ذلك.وقال معالي وزير الخدمة المدنية إنَّ ذكرى اليوم الوطني لهذا العام تأتي والمملكة تواصل تحقيق الإنجازات في مختلف المجالاتِ التنموية، التي منها مجال الخدمة المدنية إذ تواصل وزارة الخدمة المدنية مشاريعها التحديثية في الأنظمة والإجراءات؛ وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي بما يتماشى مع ما تطمح إليه القيادة الرشيدة من تقدمٍ وتطور في القطاع الحكومي.وفي ختام تصريحه دعا معالي وزير الخدمة المدنية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم في عيشٍ رغيدٍ؛ ونماء متزايدٍ؛ وتقدم مستمرٍ؛ وأن يحفظ لها قادتها وأن يمدهم بالعون والتسديد؛ والعز والتمكين.// انتهى //17:53ت م0202