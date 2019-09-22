وادي الدواسر 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء يوم الاثنين القادم حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة , بحضور محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم .كما تُقيم اللجنة يوم غد الأحد مجموعة من الفعاليات بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة تبدأ من الساعة الرابعة عصراً بمقر اللجنة ، وتشتمل على عروض فنية متنوعة من الفلكلور الشعبي ، وعروض شعبية تشتمل على الخيمة الشعبية ، والتعليم من خلال الكتاتيب، والزراعة قديماً ، والألعاب الشعبية ، والطبخ الشعبي ، والعلاج قديماً .// انتهى //17:59ت م0203