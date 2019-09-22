الكويت 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع الملحق الثقافي السعودي في دولة الكويت بندر بن فهد الجويعي, باسمه ونيابة عن منسوبي الملحقية والطلبة والطالبات الدارسين في دولة الكويت الشقيقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال: "إن مناسبة اليوم الوطني يستحضر الجميع فيها جهود توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وأشاد الجويعي بجهود القيادة الحكيمة في مجال التعليم وتبني العديد من البرامج التي تسهم في إعداد الكوادر الوطنية وتنمية الموارد البشرية وتمكين الشباب السعودي، وتفعيل مشاركة المرأة في مراكز قيادية في مختلف القطاعات التي تواكب تطلعات الشعب السعودي وتحقق تطلعات رؤية المملكة 2030 , داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان والعزة والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //18:36ت م0211