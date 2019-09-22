بروكسل 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر، هنري دوق لوكسمبورغ اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير غير مقيم للمملكة لدى دوقية لوكسمبورغ.وقد عبر سمو الدوق الأكبر هنري عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تربط البلدين ، مشيدًا بالجهود التي بذلت لتعزيز أواصر تلك العلاقاتة .من جهته نقل السفير الاحمد للدوق الأكبر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتهما لدوقيه لوكسمبورغ مزيداً من التقدم والازدهار، معبرًا عن خالص امتنانه وتقديره للدوق لما عبر عنه من مشاعر طيبة تجاه المملكة قيادة وشعباً، كما ثمن التعاون الذي وجده منذ تشرفه باستلام مهام عمله سفيراً غير مقيم للمملكة لدى دوقية لوكسمبورغ.كما قام السفير الاحمد بتوديع عدد من المسؤولين في الخارجية اللوكسمبورغية بمناسبة أنتهاء مهامه ، واللذين اثنوا على الجهود التي قام بها كسفير غير مقيم للمملكة لدى دوقية لوكسمبورغ خلال الفترة من يونيو 2014 الى سبتمبر 2019 وإلى تقديرهم لما تحقق خلال فترته من تعزيز العلاقات بين البلدين.// انتهى //18:42ت م0212