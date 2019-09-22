الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد, التنهئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال: "إن اليوم الوطني المجيد يعيد لنا في كل عام توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- وقد تحقق للمملكة كل ما تصبوا إليه من تطور وتقدم في مختلف المجالات، ونهضة تنموية غير مسبوقة بفضل الله، ثم بتوجهات القيادة للسير بخطى ثابتة ووفق وتيرة متوازنة شملت جميع المجالات لتحقيق رؤية طموحة.وبين معاليه أن مناسبة اليوم الوطني أصبحت أيقونة مضيئة في تاريخ الوطن، ونقش محفور في قلوب المواطنين والمقيمين تحت راية التوحيد، بصدق وعزيمة.ولفت آل فهيد إلى أن مناسبة اليوم الوطني من أغلى المناسبات الوطنية على نفوس السعوديين جميعاً، ومناسبة عظيمة يستلهم فيها أبناء الوطن البطولات والتضحيات التي بذلها السابقونلبناء دولة عظيمة تبعث على الفخر والاعتزاز، بعد أن اختصها الله وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين ووجود قيادة رشيدة تسعى للارتقاء بهذا الوطن وتوفير كافة السُبل لبنائه وجعله في مصاف الدول المتقدمة.وقال إن خادم الحرمين الشريفين أكمل المسيرة بقفزات تنموية جعلت من وطننا الشامخ يحتل مكانة في مصاف دول العالم المتقدمة، مما جعل أبناءنا وبناتنا في حالة من التباهي والفخر بوطنهم والذود عنه بالغالي والنفيس.وتطرق آل فهيد إلى ما نال قطاع التعليم من اهتمام القيادة إذ تصدر قائمة أولوياتها منذ تأسيس المملكة وحتى وقتنا الحاضر، بعد أن حظيت موازنات التعليم بأكبر دعم بين باقي الوزارات، إيماناً بأهمية العلم والتعليم، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه المملكة من نهضة تعليمية استثنائية كانت بسبب عمليات التطوير المستمرة لمسايرة البناء والتقدم الذي تشهده المملكة، حيث وضعت الخطط الكفيلة بنهضة القطاع التعليمي وتطوره حتى واكب أحدث النظم التعليمية في العالم، وفق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 م والتي تُعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا، وتؤكد أن اقتصاد المملكة يملك المقومات التي تؤهله للمزيد من الريادة وتعمل على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ولكل مقيم على أرض المملكة.واختتم الدكتور آل فهيد تصريحه سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على وطننا العزيز وهو متمتعاً بالعزة والتمكين والرفعة لتحقيق ما نصبوا إليه.// انتهى //18:59ت م0216