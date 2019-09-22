الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة "اليوم الوطني الـ 89" للمملكة.وأبدى معاليه فخره واعتزازه بما تشهده المملكة من تطور ونمو على جميع الأصعدة في ظل القيادة الرشيدة التي أولت عناية واهتمام لكل القطاعات في الدولة ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.ووصف معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الوطني بالمناسبة العزيزة على نفوس السعوديين، مشيراً إلى أنها فرصة ثمينة للتعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير لكل أبناء وبنات الوطن، الذين توارثوا قيم الحب والوفاء لبلادهم المباركة، فضلاً عن قيم العمل والبناء والإنجاز في كل المجالات، مبيناً أن المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- نجح في إرساء الركائز التي جعلت من المملكة العربية السعودية اليوم، إحدى أقوى وأكبر في العالم على الصعد كافة، مؤكداً أنه وبعد مضي 89 عاماً، تثبت المملكة العربية السعودية قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة، ولتتبوأ بذلك مكانة اقتصادية وسياسية رفيعة على المستويين الإقليمي والعالمي بفضل الدعم غير المحدود الذي تحظى به القطاعات كافة من قبل القيادة أيدها الله .وأوضح معالي المهندس هيثم العوهلي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم القطاعات التي اخذت نصيباً وافراً من الاهتمام والرعاية حتى بات يشهد تقدماً هائلاً وقفزات كبيرة كماً ونوعاً، بدعم وتشجيع قيادتنا الحكيمة وفي ظل رؤيتنا الطموحة 2030، حتى حقق القطاع العديد من الإنجازات والنقلات النوعية على المستويات كافة، خصوصاً المتعلقة بإيجاد بنية رقمية قوية تعزز من كفاءة ّ الشبكات وتُسرّع من التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتواكب أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي.ونوه معاليه إلى أن الوزارة حريصة على مواصلة تحسين جودة الحياة من خلال رقمنة كافة التعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حدً سواء، لافتاً معاليه إلى أن عملية التحسين المستمر التي تعمل عليها الوزارة أدت إلى تقديم خدمات اتصالات فائقة الكفاءة رافقتها زيادة مضطردة في سرعات الانترنت، مشيراً في الوقت ذاته إلى القفزات النوعية التي حققها قطاع الاتصالات في المملكة وخطواته المتسارعة في تعزيز حضور المملكة التقني والرقمي، الأمر الذي أهله للحصول على الترتيب الـ 12 عالمياً من حيث الحجم بإجمالي عوائد يقدر بـ 24 مليار، وأسهم في إدراج المملكة ضمن قوائم الدول الأكثر نضوجاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبل الأمم المتحدة.وفي ختام تصريحه سأل معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الله العلي العظيم أن يديم على الوطن الأمن والرخاء، وأن تبقى مملكتنا الغالية شامخة في سماء المجد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .// انتهى //19:04ت م0217