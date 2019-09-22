الكويت 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح، وذلك في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية.ويأتي اللقاء للاطمأنان على صحة أمير دولة الكويت وعلى نتائج الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بالنجاح.وأعرب صباح الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه الرئيس العراقي من طيب المشاعر التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين.// انتهى //19:42ت م0226