صامطة 23 محرم 1441 الموافق 22 أغسطس 2019 م واسدشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء اليوم , فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة الذي تقيمه بلدية المحافظة , بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وذلك بساحة الشهداء بالمحافظة.وتضمنت فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني ، كرنفالاً ومعرضا فنياً تضمن العديد من الصور واللوحات والرسوم التشكيلية صاغها عدد من شباب وفتيات المنطقة .وأكد محافظ صامطة أن الوطن يستحق الكثير وأن الاحتفاء بيومنا الوطني هو استذكار لتضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ـ رحمه الله ـ وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وتعليمياً بالإضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن ، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والوطن في أمن وأمان في ظل قيادته الرشيدة .من جانبه أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس هادي بن علي دغريري أن احتفالات المحافظة باليوم الوطني ستستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الموجهة لمختلف فئات المجتمع.// انتهى //20:04ت م0230