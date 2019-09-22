جيزان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس‎ جذبت فعاليات الهيئة العامة للترفيه المقامة في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بمناسبة اليوم الوطني لـ"89 " للمملكة عدداً من أهالي وزوار منطقة جازان .وتستقبل الهيئة التي اتخذت من شعار "همّة حتى القمّة " عنواناً لها زوارها بالعديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، اشتملت على العروض المتجولة والمسرح الموسيقي والفرقة الشعبية وعربات الطعام المتنقلة والألعاب النارية، ولوحات تحمل شعارات وطنية جاذبة ومضاءة تتيح فرص التصوير للزوار، وشاشة البث الحي العملاقة ومتجر مبيعات اليوم الوطني وركن خاص للأطفال يقدم ورش عمل تضم أركانًا لتلوين الأعلام والشعارات الوطنية وركن المكعبات وركنًا خاصًّا بالزراعة كإحدى المبادرات لتعريف الأطفال بأهمية الأشجار في حياتنا ، إلى جانب ركن الحكواتي الذي يروي للأطفال قصص الآباء والأجداد وسيرة البطولة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وتوحيد الدولة ، بالإضافة إلى الأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية.كما يبرز قسم "حجر طويق" الذي ينقش من خلاله الزائرون جُملاً من ثلاث كلمات لتكوّن ذكريات شامخة على الحجر فيما يبدو قسم "وحدة وطن" كأحد الأعمال الفنية لإبراز معالم مناطق المملكة كتحفة معمارية تجمع الأصالة السعودية وحداثة المعمار .// انتهى //20:29ت م0234