اليوم الوطني / أركان المصورات الفوتوغرافيات يجذب زوار فعاليات هيئة الترفيه بمنطقة جازان
الأحد 1441/1/23 هـ الموافق 2019/09/22 م واس
جيزان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس
جذبت الأركان الخاصة بالمصورات الفوتوغرافيات أنظار زوار فعاليات الهيئة العامة للترفيه المقامة في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بمناسبة اليوم الوطني لـ89 تحت شعار "همّة حتى القمّة " .
وأوضحت الفنانات المشاركات أهمية هذه الفعاليات التي تعد محفزاً وداعماً لهن ، وفرصة للالتقاء مع المبدعات الأخريات لتبادل الخبرات ، وفتح المجال أمام الموهوبين والمحترفين في مجال التصوير من الجنسين لممارسة مهنة التصوير ونشر وعرض إبداعاتهم وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف على المواهب الموجودة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية.
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20:41ت م
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