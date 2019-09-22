جيزان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسجذبت الأركان الخاصة بالمصورات الفوتوغرافيات أنظار زوار فعاليات الهيئة العامة للترفيه المقامة في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بمناسبة اليوم الوطني لـ89 تحت شعار "همّة حتى القمّة " .وأوضحت الفنانات المشاركات أهمية هذه الفعاليات التي تعد محفزاً وداعماً لهن ، وفرصة للالتقاء مع المبدعات الأخريات لتبادل الخبرات ، وفتح المجال أمام الموهوبين والمحترفين في مجال التصوير من الجنسين لممارسة مهنة التصوير ونشر وعرض إبداعاتهم وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف على المواهب الموجودة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //20:41ت م0236