مكة المكرمة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي وبحضور المستشار التعليمي عبدالرحمن باعفيف ومدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" .وأكد الدكتور الحازمي أهمية أن تقوم الحملة الإعلامية بتعزيز الاحتفاء باليوم الوطني كحدث مهم، وإظهار القيمة الحقيقية له داخل الوسط التعليمي، وإبراز ما تحقق من تحولات مشهودة ومكاسب عظيمة وقفزات غير مسبوقة في مسيرة وحدة هذا الوطن الذي أسس كيانه الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، موضحا أن الدور التربوي والإعلامي مكملان لبعضهما البعض في تنمية الحس الوطني وتعزيز الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة .من جانبه أوضح مدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي أن الحملة الإعلامية تهدف إلى ضمان الالتزام بالهوية الرسمية للاحتفال، وتوحيد الرسائل الإعلامية، وتسليط الضوء على برامج المدارس وأندية الحي وإدارة التعليم ، وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم كافة، والإسهام في تعزيز الفخر باليوم الوطني، والتفاعل مع برامجه ومبادراته، مبيناً أن خطة الحملة تركز على صناعة المحتوى والتقارير الإخبارية ، والتغطية الإعلامية للفعاليات المصاحبة ، وتفعيل حسابات المكاتب والمدارس وأندية الحي عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، وبث الرسائل ذات المضامين والقيم الوطنية المعبرة بما يحقق تكامل الجهود والأثر المطلوب إعلامياً.// انتهى //20:57ت م0238