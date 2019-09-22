الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسشاركت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق المملكة الوطن فرحته احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للممكلة ، الذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، التي توحدت على التوحيد والسنة، وأصبحت منارة خير ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على حد سواء ، حيث اكتست مباني الفروع باللون الأخضر والأعلام واللوحات والشاشات التي تحتوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والدعاء بأن يديم الله على بلادنا العزيزة وشعبها المعطاء نعمة الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش.وتزينت أروقة وأقسام الوزارة باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، تحت شعار "حب الوطن والولاء لولاة أمرنا عبادة نتقرب بها لربنا"، وأيضاً عرض لكلمات مأثورة لقادة المملكة بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله - حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ـ.كما أطلقت فروع الوزارة العديد من الفعاليات والبرامج والمبادرات لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.// انتهى //21:00ت م0239