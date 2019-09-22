الباحة 23 محرم 1441هـ الموافق 22 سبتمبر 2019م واسانطلقت اليوم بمحافظة العقيق أولى فعاليات احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة بمسيرة وطنية نظمها مربط العقيق للخيول العربية الأصيلة بمشاركة عدد كبير من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع المسيرة.وحمل فرسان العقيق خلال المسيرة التي بدأت من دوار السارية الأعلام الوطنية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع لتوحيد هذا الكيان المترامي الأطراف تحت راية التوحيد وبقيادة يفخر الجميع بها .كما قامت دوريات مرور المحافظة وشرطتها بتنظيم حركة سير المسيرة التي جابت معظم شوارع المحافظة.//انتهى//21:32ت م0246