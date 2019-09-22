جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم منظومة الدورات المتنوعة التي تقدمها الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لشرائح المجتمع كافة مجاناً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" ويتصدرها الأمن السيبراني ، وأنواع الذكاء لدى الأبناء وكيفية تنميتها ، والتجارة الإلكترونية وتنمية طرق التطوع وذلك بمركز الياسمين مول بجدة .وخصصت هذه الدورات التي تقدم بواقع 89 ساعة تدريبية لأحدث المستجدات في إنترنت الأشياء ، وكيفية إدارة التقنية في المنزل مع الأطفال ، وألعاب سكامبر الخيالية لتنمية التفكير الإبداعي وإدارة الوقت .من جانبه رفع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.من جانبه أكد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أشرف بن محمد باداود أن جامعة جدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية تقدم البرنامج التدريبي الأول من نوعه داخل المجمعات التجارية في مدينة جدة، الذي يعكس اهتمام الجامعة بالمجتمع وحضورها إلى مواضع تجمع أفراده .// انتهى //21:43ت م0249