أبها 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واساحتشد الآلاف من أبناء منطقة عسير اليوم في مواقع الاحتفالات الرسمية بمدينة أبها ، ضمن فعاليات "يوم الوطن في عسير" .وتنوعت المشاركات التي قدمها آلاف المواطنين بفئاتهم العمرية المختلفة، الذين توافدوا من 17 محافظة تابعة لإمارة منطقة عسير، بين الفنون الشعبية الحماسية التي تشتهر بها محافظات المنطقة والقصائد الشعرية المعبرة عن المناسبة والأهازيج الوطنية ، من خلال مسيرات جابت شوارع مدينة أبها ، رددت كلمات وأنغام السلام الملكي السعودي بصوت واحد يعبر عن الاعتزاز والفخر بالوطن .وشهدت احتفالية منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 حضوراً كبيراً من المواطنين وعائلاتهم الذين احتفوا بأسر أبطال الحد الجنوبي، حيث صممت فقرات الحفل لتعكس قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا على الحد الجنوبي وتثمين تضحياتهم الغالية من خلال مجموعة من العروض والفقرات الفنية والشعبية التي تترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب جميع أبناء وبنات المملكة.يذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني توزعت على 6 منصات رئيسة من خلال شاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة إلى المسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية وعرض للألعاب النارية.// انتهى //21:50ت م0251