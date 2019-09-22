القاهرة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسفاز فريق مصر للمقاصة على مضيفه أسوان بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز أصبح رصيد مصر للمقاصة ثلاث نقاط في بداية مشواره بالدوري، فيما يظل فريق الإنتاج الحربي بدون نقاط.وتغلب فريق طنطا الوافد الجديد لبطولة الدوري هذا الموسم على مضيفه وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على إستاد بتروسبورت ليحصد فريق طنطا ثلاث نقاط .وفي إطار مباريات نفس الجولة فاز فريق الإنتاج الحربي على فريق (إف سي مصر) بثلاثية نظيفة، ليتمكن من الحصول على أول ثلاث نقاط له في الدوري، ويبقي (إف سي مصر) بدون أي رصيد من النقاط.// انتهى //22:04ت م0254