المنامة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين للمملكة العربية السعودية .كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، برقية تهنئة مماثلة من رئيس وزارء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .// انتهى //22:05ت م0255