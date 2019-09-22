اليوم الوطني / خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من سمو رئيس الوزراء البحريني بمناسبة اليوم الوطني
الأحد 1441/1/23 هـ الموافق 2019/09/22 م واس
المنامة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين للمملكة العربية السعودية .
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، برقية تهنئة مماثلة من رئيس وزارء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .
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22:05ت م
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