بيروت 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019 بقيمة 107 مليارات ليرة لبنانية، لتصل إلى 210 مليارات و835 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 0.87 في المئة، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا الانخفاض إلى زيادة 459 مليار ليرة لبنانية بالعملات المتداولة، والتي تفوقت على انخفاض 140 مليار ليرة لبنانية مسجلة في الودائع تحت الطلب على مدار الأسبوع.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 211 مليارًا و8 ملايين ليرة لبنانية، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع بمقدار 242 مليون دولار بالعملات الأجنبية، بالتزامن مع انخفاض الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 577 مليون ليرة.// انتهى //22:16ت م0256