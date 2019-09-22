عمّان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستوج فريق الترجي التونسي اليوم بطلاً لبطولة كأس السوبر العربي لكرة اليد بعد فوزه على فريق الغرافة القطري بنتيجة (26-24) في المباراة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان.وأقيمت مباراة كأس السوبر العربي في عمان قبيل استضافة الأردن يوم غد لبطولة الأندية العربية لكرة اليد.وشهدت مباراة اليوم حضور رئيس الاتحاد العربي السعودي محمد المنيع ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان ورئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد الدكتور تيسير المنسي.// انتهى //22:19ت م0257