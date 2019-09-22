المنامة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدخل مدينة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى معربة عن التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق في مكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ودعم جهودها لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.// انتهى //22:44ت م0258