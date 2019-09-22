فرسان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي اليوم المعرض التوعوي للجهات الحكومية العسكرية والمدنية بصالة انتظار الركاب في ميناء فرسان ، ضمن احتفالات المحافظة بفعاليات اليوم الوطني الـ 89 .وتجول المحافظ في أرجاء المعرض مطلعًا على محتوياته من المعروضات العسكرية التي تبرز جهود مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن في الوطن الغالي ، إلى جانب أركان التوعية الصحية ، ومختلف الأركان التي تبرز منجزات الإدارات الحكومية المشاركة .كما جرى خلال المعرض توزيع العديد من المطويات التوعوية ومطويات عن اليوم الوطني واعتزاز المواطنين بهذا اليوم المجيد .وقد بلغ عدد زوار المعرض في يومه الأول أكثر من 620 زائرًا ، أعربوا عن إعجابهم بمحتوياته التوعوية .// انتهى //23:25ت م0261