اليوم الوطني / محافظ فرسان يدشن معرض الإدارات الحكومية
الأحد 1441/1/23 هـ الموافق 2019/09/22 م واس
فرسان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس
دشن محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي اليوم المعرض التوعوي للجهات الحكومية العسكرية والمدنية بصالة انتظار الركاب في ميناء فرسان ، ضمن احتفالات المحافظة بفعاليات اليوم الوطني الـ 89 .
وتجول المحافظ في أرجاء المعرض مطلعًا على محتوياته من المعروضات العسكرية التي تبرز جهود مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن في الوطن الغالي ، إلى جانب أركان التوعية الصحية ، ومختلف الأركان التي تبرز منجزات الإدارات الحكومية المشاركة .
كما جرى خلال المعرض توزيع العديد من المطويات التوعوية ومطويات عن اليوم الوطني واعتزاز المواطنين بهذا اليوم المجيد .
وقد بلغ عدد زوار المعرض في يومه الأول أكثر من 620 زائرًا ، أعربوا عن إعجابهم بمحتوياته التوعوية .
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23:25ت م
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