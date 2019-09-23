رياضي / المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس آسيا تحت 16 عاماً لكرة القدم
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بعد تصدره المجموعة الرابعة للتصفيات التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر .
وتعادل الأخضر مع عمان بدون أهداف اليوم في الجولة الأخيرة للمجموعة ليختتم التصفيات في المركز الأول برصيد ٧ نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي حل ثانياً وتأهل كذلك للبطولة التي ستقام العام المقبل في البحرين كأحد أفضل المنتحبات الأربعة التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.
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