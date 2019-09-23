الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بعد تصدره المجموعة الرابعة للتصفيات التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر .وتعادل الأخضر مع عمان بدون أهداف اليوم في الجولة الأخيرة للمجموعة ليختتم التصفيات في المركز الأول برصيد ٧ نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي حل ثانياً وتأهل كذلك للبطولة التي ستقام العام المقبل في البحرين كأحد أفضل المنتحبات الأربعة التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.// انتهى //00:05ت م0272