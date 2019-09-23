عدن 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسثمن نائب رئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.وأشاد الفريق محسن خلال لقائه في مدينة الرياض محافظ شبوة محمد بن عديو بفاعلية السلطة المحلية وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظة ورفض أبنائها لمحاولات استهداف مؤسسات الدولة الشرعية ودعاوى التخريب والإرهاب وحرصهم على إرساء الأمن والاستقرار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.ونوه نائب الرئيس اليمني بالإجراءات التي أقرتها حكومة بلاده والخاصة بمضاعفة الجهود لمعالجة آثار الأحداث الأخيرة وتلبية احتياجات السكان والعمل على توفير الخدمات.// انتهى //00:56ت م0275