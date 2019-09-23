جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واساحتفى أهالي مركز ثول التابع لمحافظة جدة مساء اليوم باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة خلال حفلٍ حضره رئيس المركز عادل بن عبدالله الغامدي، وذلك بالواجهة البحرية بثول.واشتمل الحفل على فقرات منوعة، تضمنت عدد من الكلمات التي عبر فيها كلٌ من رئيس المركز عادل الغامدي ورئيس مراكز الأحياء في ثول معتق الجحدلي، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن كافة، ومدى السرور الذي يحملونه بهذا اليوم، الذي يشهده الجميع وهم يعيشون أمناً ووحدة كلمة وولاء لقادة مسيرة هذا الوطن الكريم، الذين طالما كان المواطن ورفاهيته همهم الأول، بجانب نهضة البلاد ورقيه، عادين هذه المناسبة فرصة ينبغي أن نستحضر فيها جميعاً الإنجازات الوطنية في مختلف الشؤون، ومدى أهمية استشعار الجميع لمسؤولية مواصلة العمل بتفانٍ كلٌ من موقعه، بما يخدم الوطن وأهله، ويضمن المحافظة على المكتسبات التي لا يزال يسجلها التاريخ لهذا الوطن بمدادٍ من ذهب منذ تأسيسه حتى يومنا هذا.وتخلل الاحتفال عروض فلكلورية شعبية وأهازيج وأناشيد وطنية، في حين استمتع الأطفال بالمشاركة في مسابقة تثقيفية وطنية ترفيهية، توجت بتوزيع الهدايا عليهم، ما أسهم في مزيد من البهجة والفرح التي كانت السمة الأبرز في موقع الاحتفال.// انتهى //00:59ت م0276