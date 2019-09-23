القاهرة 23 محرم 1441هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستعادل فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، باستاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة في بداية الدوري، ومن المنتظر أن يواجه المصري فريق الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من الدوري، بينما يلعب الحرس مع وادي دجلة.// انتهى //01:32ت م0277