الخرطوم 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والمنظمات والهيئات والطلبة الدارسين في السودان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ويوفق ولاة الأمر لمواصلة مسيرة الرخاء والنماء.وعبر في تصريح - لوكالة الأنباء السعودية- عن فخره بما بلغته المملكة من مكانة مرموقة بين الأمم بفضل همة القيادة الرشيدة والتخطيط الإستراتجي والرؤية المستقبلية الثاقبة، مؤكداً أن اليوم الوطني هو يوم عز وفخر لأي مواطن سعودي.وأشار إلى أن اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والفترة التاريخية العظيمة التي صاحبت التأسيس، والتي تشكلت معها الملامح الأولى للوحدة والتلاحم، ونستشعر فيها نعم الله تعالى على هذه البلاد المباركة، ونستحضر الإنجازات العظيمة التي تحققت لبلادنا في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها.وسأل السفير في ختام تصريحه المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم عزهما، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والخير والنماء.// انتهى //01:37ت م0279