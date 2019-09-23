باريس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستغلب فريق باريس سان جيرمان على مضيفه فريق أولمبيك ليون بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأضواء في مدينة ليون الفرنسية ، وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، في حين تعادل فريق رين مع ضيفه فرق ليل بهدفٍ لكلا الفريقين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب روازون بارك.وفي مدينة أنجيه، خسر فريق سانت إتيان أمام مضيفه فريق أنجيه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب لا رايموند كوبا، بينما تغلب فريق نيم في أرضه على فريق تولوز بهدفٍ دون رد.وفاز فريق أميان أمام مضيفه فريق ميتز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت سيمفوريان، فيما تعادل ريمس مع موناكو دون أهداف على ملعب أوقست دولون.كما تعادل بوردو مع بريست بهدفين لكلا الفريقين، كذلك فاز فريق نيس على فريق ديجون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المقامة على أليانز ريفييرا في مدينة نيس جنوب فرنسا.وفي مباراةٍ أخرى، تعادل أولمبيك مارسيليا على مع ضيفه مونبيلييه بهدفٍ لكل منها، بينما خسر فريق نانت أمام مضيفه فريق ستراسبورغ بهدفين مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب دو لا مينو.وبهذه النتائج، يتصدر باريس سان جيرمان قائمة الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق أنجيه في المركز الثاني، بينما حل فريق نيس في المركز الثالث، وفريق رين في المركز الرابع ، يليه مارسيليا وليل في المركز الخامس والسادس.// انتهى //02:08ت م0280