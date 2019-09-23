الخرطوم 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسالتقى المفوض العام للعون الإنساني في السودان الدكتور محمد السناري اليوم المدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان الدكتور حميد نورو، بحضور نائب المدير القُطري أدهم مسلمي.وشدد مفوض العون الإنساني خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية وبذل مزيد من الجهود للتحول من برامج الطوارئ إلى التنمية والإعمار، مشيدًا بالجهود التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي في السودان والإقليم.وامتدح برنامج الغذاء العالمي المدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي الجهود التي تقوم بها حكومة السودان في مجال إجراءات تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.// انتهى //03:02ت م0282