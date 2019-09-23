الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني القادة باليوم الوطنيأمير القصيم: اليوم الوطني ملحمة بطولات للمؤسس الملك عبدالعزيزيوم الوطن.. قمة يعلوها المجدالمملكة قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الخصخصة لمواكبة متغيرات العصر وتلبية لمتطلباتها المرحليةالسعودية الجديدة: حزم مع مشروعات الفوضى.. و حماية للسيادةصناعة القرار الدولي.. من الرياضميزانية «تريليون» تقفز 80 ألف ضعف لاستدامة الإنفاق على المشروعات وخدمة المواطن وترفع الإفصاح والشفافيةالقيادة أولت عمارة الحرمين الشريفين جُـلّ اهتمامها وعنايتهافي عهد الملك سلمان.. حقوق الإنسان في أمانمحمد بن سلمان.. رؤية المستقبلخادم الحرمين وولي عهده أعادا صورة المرأة إلى شكلها الطبيعي عبر الدعم والتشجيعالقيادة عمارة الحرمين الشريفين جُـلّ اهتمامها وعنايتهاالمملكة تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاءالديوان الملكي: وفاة والدة نواف بن مساعدالدول المشاطئة للبحر الأحمر تنفذ تمرين «الموج الأحمر 2»الأمن الأفغاني يستعيد منطقة من طالبانأطفال اليمن.. اللعب أسلحة والتعليم طائفيةاحتجاجات هونغ كونغ تعود للمطار// يتبع //06:06ت م0003