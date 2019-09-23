عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني القادة باليوم الوطني
أمير القصيم: اليوم الوطني ملحمة بطولات للمؤسس الملك عبدالعزيز
يوم الوطن.. قمة يعلوها المجد
المملكة قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الخصخصة لمواكبة متغيرات العصر وتلبية لمتطلباتها المرحلية
السعودية الجديدة: حزم مع مشروعات الفوضى.. و حماية للسيادة
صناعة القرار الدولي.. من الرياض
ميزانية «تريليون» تقفز 80 ألف ضعف لاستدامة الإنفاق على المشروعات وخدمة المواطن وترفع الإفصاح والشفافية
القيادة أولت عمارة الحرمين الشريفين جُـلّ اهتمامها وعنايتها
في عهد الملك سلمان.. حقوق الإنسان في أمان
محمد بن سلمان.. رؤية المستقبل
خادم الحرمين وولي عهده أعادا صورة المرأة إلى شكلها الطبيعي عبر الدعم والتشجيع
القيادة عمارة الحرمين الشريفين جُـلّ اهتمامها وعنايتها
المملكة تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء
الديوان الملكي: وفاة والدة نواف بن مساعد
الدول المشاطئة للبحر الأحمر تنفذ تمرين «الموج الأحمر 2»
الأمن الأفغاني يستعيد منطقة من طالبان
أطفال اليمن.. اللعب أسلحة والتعليم طائفية
احتجاجات هونغ كونغ تعود للمطار
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