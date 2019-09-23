وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( وطن العزة والشموخ ):89 عاما من مسيرة البناء والتحديث منذ توحيد وتأسيس هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ، تروي فصولا مضيئة من الأمجاد والبطولات وملاحم التنمية الشاملة التي اختصرت الزمن وتثمر الخير والنماء على امتداد الوطن، حيث قدمت المملكة العربية السعودية ولاتزال ، أنموذجا فريدا لوحدة الدولة أرضا وإنسانا تحت راية التوحيد، والنهج القويم الذي يحمل الخير للوطن والأمة والعالم ، والاعتزاز بالشرف العظيم الذي لايدانيه شرف في العناية المثلى بأقدس المقدسات والرعاية الكاملة لضيوف الرحمن.وواصلت : وعلى مدى التاريخ العريق اقترنت مسيرة الوطن بالتلاحم والاستقرار والأمن والأمان, رغم ما شهدته المنطقة وتشهده من مخاطر وتحديات جسام ، حيث تثبت المملكة دائما إرادتها العالية وقدراتها الكبيرة على مواجهة كافة المخاطر والتحديات ، وتعزز دورها الرائد في الذود عن الأمة ، في الوقت الذي تحقق فيه اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله – معادلة نوعية للتنمية عبر رؤية 2030.وختمت : هذه الإنجازات أشاد بها العالم ويحرص على الشراكة الاستثمارية القوية ، يقينا منه بأن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة على طريق النمو والسعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد المستقبل ، والتي نرى ثمارها في كافة المجالات والقطاعات ، وتنافس على الغد بالإسهام الحضاري الذي فيه الخير للوطن والبشرية// يتبع //06:07ت م0005