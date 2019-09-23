جنيف 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسدعت منظمة الصحة العالمية أمس الحكومات حول العالم إلى زيادة إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية بنسبة 1% إضافية من إجمالي ناتجها المحلي لزيادة التغطية الصحية.وأضافت المنظمة، في تقرير أعدته مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، أنه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز فإن عددا أكبر من الناس يضطرون للدفع من أموالهم الخاصة للأدوية والعلاج المكلف في الغالب.وقالت المنظمة إن الاستثمار العمومي في الرعاية الصحية الأولية بالقرب من المنازل بما في ذلك التلقيح يمثل السبيل لتوسيع التغطية وإنقاذ حياة الناس.وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة بيتر سلامة، في مؤتمر صحفي "نعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه وبتكلفة معقولة"، مشددا أن رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط سيكلف 200 مليار دولار إضافية سنويا.وأضاف" إنه على الرغم من أنه يبدو مبلغا ضخما فإننا نعرف أنه يمكن لمعظم الدول أن تتحمل بشكل فعلي القيام بذلك بناء على مواردها المحلية، وعدد قليل فقط من الدول هي التي تحتاج مساعدة دولية لرفع مستوى الرعاية الصحية الأولية لديها".وأكد التقرير الذي نشر عشية قمة صحية تعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نحو 7.5 تريليون دولار تنفق سنويا على الصحة على مستوى العالم، مفيدا أن الخدمات الصحية الأساسية تغطي بالكاد نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليارات نسمة.// انتهى //07:12ت م0008