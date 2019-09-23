الصين 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الصين اليوم بنجاح قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-3بي"، ودخلا إلى المدار، وهما القمران الـ47 و الـ48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.وأوضحت أنه تم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.وبعد اختبارات في المدار، سيعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020. وتعد عملية الإطلاق التي جرت اليوم هي المهمة الـ312 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.// انتهى //07:59ت م0012