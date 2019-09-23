طرابلس 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية، وتم مناقشة احتياجات البلديات، داعيًا إلى توحيد الجهود لتنفيذ خطة حكومة الوفاق، كونها الحكومة الشرعية الوحيدة، وإيقاف التعامل مع ما وصفها بالحكومات الموازية.واهتمت الصحف بالأوضاع العسكرية، موضحةً تقدم قوات الجيش فى محور المطار ومحور باب العزيزية والسبيعة. ونوهت الصحف باتفاق كل من الجانبين الليبي والتونسي على تسهيل حركة المسافرين وتذليل الصعاب ومعرفة أسباب الازدحام وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.ونقلت بيان حكومة الإمارات العربية المتحدة، والسفراء والقائمين بأعمال سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الذي دعا لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا بدلاً من تقسيمها.وعرجت الصحف على تصريحات الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غويتريس على أن الحرب في ليبيا ،لن تفيد أي من الأطراف، وأنها ستؤدي إلى خسارة الجميع، داعيًا إلى الالتزام بالدبلوماسية من أجل السلام.// انتهى //08:25ت م0013