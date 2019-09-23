جاكرتا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال الثقفي :" إن هذه المناسبه الغالية على قلوبنا والتي نتذكر فيها توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - والتي شكلت اللبنة الأولى لهذا الوطن العظيم والمعطاء والمتلاحم والتي نستشعر فيها نعم الله تعالى التي تحققت لبلادنا في ظل قيادتها الرشيدة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها.وعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا المولى سبحانه أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - .// انتهى //08:28ت م0014