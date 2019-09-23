جدة 24 محرم 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019م واسصدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ ( 1239 ) من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل) وهم :ـ1 ـ اللواء الفني الركن / فائز بن محمد علي القليطي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة2 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن صالح ناصر العريني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة3 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السويلم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة4 ـ اللواء الركن / منصور بن ناصر حمود أبا الخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة5 ـ اللواء الفني الركن / محمد بن زايد نزال المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة6 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة7 ـ اللواء الطيار الركن / علي بن سعد محمد آل مرعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة8 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن فهد سعد رايزه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة9 ـ اللواء الطيار الركن / عيد بن براك زنيفير العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة10 ـ اللواء الطيار الركن / محسن بن سعيد محسن الزهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة11 ـ اللواء الطيار الركن / تركي بن خالد بن عبدالله آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة12 ـ اللواء الركن / وليد بن فالح محمد الظاهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة13 ـ اللواء الركن / محمد بن ظافر جازع الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة14 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالملك بن قاسم محمد الدريويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة15 ـ اللواء المهندس الركن / إبراهيم بن عبدالله عبدالعزيز آل سيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة16 ـ اللواء الطيار الركن / خلف بن مناحي حصيان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة17 ـ اللواء الركن / علي بن عبدالرحمن علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة18 ـ اللواء المهندس / خالد بن علي سالم العايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة19 ـ اللواء المهندس الركن / خالد بن محمد صالح الغانمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة20 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالحكيم بن حامد عطية الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة21 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن مطلق صالح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة22 ـ اللواء الركن / أحمد بن علي مسرب الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة23 ـ اللواء المهندس الركن / ضيف الله بن محمد حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة24 ـ اللواء المهندس الركن / عبيد بن تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة25 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن أحمد حامد الثبيتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة26 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة27 ـ اللواء المهندس الركن / علي بن معيض ظافر القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة28 ـ اللواء الركن / عبدالله بن صلاح سلامه الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة29 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالله يحيى الجهني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة30 ـ اللواء البحري الركن / فالح بن عبدالرحمن محمد الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة31 ـ اللواء البحري الطيار الركن / محمد بن فالح مصلح العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة32 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن راشد عبدالله الدبيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة33 ـ اللواء الطبيب / محسن بن علي محسن الصقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة34 ـ اللواء الطيار الركن / حسام بن عبدالله فهد الدامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:15ت م0030

35 ـ اللواء الطيار الركن / حازم بن عبدالرحمن ناصر بن غشيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة36 ـ اللواء الطيار الركن / فهد بن غازي جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة37 ـ اللواء المهندس / سعيد بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة38 ـ اللواء الفني الركن / جابر بن حسن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة39 ـ اللواء الركن / عبدالله بن غرمان عيدان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة40 ـ اللواء الركن / معيض بن حمود أحمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة41 ـ اللواء الركن / بندر بن فيحان محمد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة42 ـ اللواء الركن / جميل بن جبريل حمود الجعيد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة43 ـ اللواء الركن / عبدالله بن أحمد محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة44 ـ اللواء الركن / ماجد بن خلف رجا الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة45 ـ اللواء الركن / تركي بن عايض راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة46 ـ اللواء الركن محمد بن شبيب ثامر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة47 ـ اللواء الركن / هشام بن محمد صالح الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة48 ـ اللواء الركن / محمد بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة49 ـ اللواء الطيار الركن / سعود بن فهد عبدالعزيز بن معمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة50 ـ اللواء البحري الركن / طارق بن مسفر عبدالواحد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة51 ـ اللواء الركن / عبدالله بن سعيد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة52 ـ اللواء المهندس / علي بن سعيد حسين العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة53 ـ اللواء الركن / عائض بن عبدالله عايض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة54 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالرحمن علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة55 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن علي صالح المصلوخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة56 ـ اللواء البحري الطيار الركن / فيصل بن فهد إبراهيم الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة57 ـ اللواء المهندس الركن / طلال بن عبدالله تركي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة58 ـ اللواء الطيار الركن / سامي بن وقيان زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة59 ـ اللواء الطيار الركن / ناصر بن فهد محمد الزعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة60 ـ اللواء الطيار الركن / عبدالله بن محمد فهيد البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة61 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن صالح محسن المحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة62 ـ اللواء الطيار الركن / محمد بن مسعد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة63 ـ اللواء الركن / علي بن صالح إبراهيم الحضيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة64 ـ اللواء الركن / عايض بن نمشان سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة65 ـ اللواء الركن / سطام بن خالد عماش الفقير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة66 ـ اللواء الركن / أحمد بن حسين عازب الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة67 ـ اللواء الركن / عمر بن أحمد معيض الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة68 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن أحمد عبدالله الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة69 ـ اللواء الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة70 ـ اللواء الركن / محمد بن سعيد محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:15ت م0031

71 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن باتل محمد الطريقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة72 ـ الموظف م 15 / عبدالرحمن بن عبدالكريم إبراهيم القويفلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة73 ـ الدكتور / أحمد بن محمد أحمد العامري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة74 ـ العميد الركن / مشرف بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة75 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد إبراهيم الفردوس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة76 ـ العميد الركن / علي بن بجران علي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة77 ـ العميد المهندس / عبدالعزيز بن مسحل غالي العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة78 ـ العميد / ماجد بن فهد علي السبيعي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة79 ـ العميد الركن / محمد بن أحمد محمد آل مخاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة80 ـ العميد المهندس الركن / سليمان بن أحمد يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة81 ـ العميد الركن / خالد بن منصور خميس القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة82 ـ العميد الركن / أدريس بن إبراهيم محمد النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة83 ـ العميد المهندس الركن / علي بن حسين حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة84 ـ العميد الركن / عامر بن عبدالله عامر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة85 ـ العميد الركن / حسين بن محمد قاسم صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة86 ـ العميد الركن / محمد بن فهيد مشعان آل ضويان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة87 ـ العميد الركن / محمد بن خليل أحمد أبو ديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة88 ـ العميد الركن / محمد بن مطر ماطر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة89 ـ العميد الركن / عبدالله بن حسن علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة90 ـ العميد الركن / حسين بن سعيد محمد العواشز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة91 ـ العميد / نايف بن صقر حضيرم المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة92 ـ العميد الركن / ضاوي بن جابر مغثي الغزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة93 ـ العميد الركن / علي بن سعيد محيي آل مليح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة94 ـ العميد الركن / حسن بن صالح محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة95 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن سعد الكنهل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة96 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن حدجان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة97 ـ العميد الركن / مسفر بن عبدالله زائع الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة98 ـ العميد الركن / صالح بن مسفر سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة99 ـ العميد / قينان بن فراج فيصل آل عريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة100 ـ العميد الركن / خالد بن مسفر قليل الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة101 ـ العميد الركن / عايض بن حسن عايض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة102 ـ العميد / يوسف بن عبدالله سلطان آل مواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة103 ـ العميد الركن / عبدالملك بن عبدالله إبراهيم الحاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة104 ـ العميد البحري الركن / ستر بن رشيد رشيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة105 ـ العميد الطيار الركن / طلال بن سعد عوض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:15ت م0032

106 ـ العميد الركن / فهد بن محمد عبدالله السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة107 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن حمدان رحمه آل مسعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة108 ـ العميد الطيار / سامي بن سليمان عبدالله العوهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة109 ـ العميد الركن / علي بن محمد حسن النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة110 ـ العميد الركن / عامر بن مغرم حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة111 ـ العميد الركن / فهد بن فرج شبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة112 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن أحمد محمد آل علوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة113 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن علي حسين الشريف وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة114 ـ العميد البحرين الركن / منصور بن صالح ثابت العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة115 ـ العميد البحري الركن / سعيد بن سعد ساعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة116 ـ العميد الركن / محمد بن حسين محمد الوادعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة117 ـ العميد الركن / ذيب بن دليم ذيب القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة118 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن مبارك عبدالله الدوسري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة119 ـ العميد / فهد بن صالح محمد الخميس وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة120 ـ العميد الركن / سعيد بن مبارك علي آل ملفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة121 ـ العميد الركن / مغرم بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة122 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالعزيز محمد العلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة123 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم صقر السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة124 ـ العميد المهندس الركن / علي بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة125 ـ العميد الركن / خالد بن ناصر شري العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة126 ـ العميد الركن / عوض بن محمد صالح القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة127 ـ العميد الطيار الركن / عادل بن عبدالله محمد الخراشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة128 ـ العميد الركن / عادل بن إبراهيم محمد الصبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة129 ـ العميد الطيار الركن / فارس بن علي عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة130 ـ العميد / عبدالرحمن بن محمد صالح العثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة131 ـ العميد الركن / صالح بن عاتق مصري المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة132 ـ العميد الركن / منصور بن هلال فلاح الغانمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة133 ـ العميد الركن / منصور بن سعيد مشبب السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة134 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن علي محمد الفرهود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة135 ـ العميد الطيار الركن / رياض بن محمد عبدالعزيز أبو عباه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة136 ـ العميد البحري الركن / سطام بن ذايب عوض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة137 ـ العميد الركن / إبراهيم بن عثمان محمد العمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة138 ـ العميد الركن / حسين بن محمد مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة139 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة140 ـ العميد الركن / زريب بن سعيد زريب الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:15ت م0033

141 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن دخيل الله حزام المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة142 ـ العميد الركن / ناصر بن علي مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة143 ـ العميد الركن / فيحان بن بريكان مرجاح الكريزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة144 ـ العميد الركن / فيصل بن يحيى عطيه حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة145 ـ العميد الركن / عبدالعزيز بن صالح سيف السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة146 ـ العميد الركن / فائز بن فايح بدر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة147 ـ العميد الركن / سامي بن صالح محمد البليهشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة148 ـ العميد / عقيل بن سلمان عقيل المسعودي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة149 ـ العميد الطبيب / محمد بن يوسف عبدالله الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة150 ـ العميد الطبيب / خالد بن عبدالرحيم محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة151 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن ناصر رشيد الرشيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة152 ـ العميد الطبيب / ياسر بن عبدالله عبدالرحمن رهبيني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة153 ـ العميد الطبيب / حسن بن معيض طالع الشريف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة154 ـ العميد الطبيب / جمال بن محمد سليمان الحضيف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة155 ـ العميد الصيدلي / علي بن سليمان صويلح البلوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة156 ـ العميد الصيدلي / عبدالحميد بن يحيى عثمان البشر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة157 ـ العميد / ناصر بن سعيد أحمد الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة158 ـ العميد الركن / بدر بن صالح ناصر النزال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة159 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن محمد آل شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة160 ـ العميد / سعود بن علي سعد الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة161 ـ العميد / خالد بن عبدالله صالح السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة162 ـ العميد الطبيب / أحمد بن عبدالعزيز فهد البريدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة163 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن عبدالقادر أحمد حلبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة164 ـ العميد الطبيب / عبدالعزيز بن عبدالله رشيد العمرو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة165 ـ العميد الركن / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة166 ـ العميد الركن / سعيد بن عبدالله فرحان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة167 ـ العميد الركن / حسن بن علي الحسين النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة168 ـ العميد الركن / عبدالخالق بن عبدالله محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة169 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد صالح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة170 ـ العميد المهندس / أحمد بن حمدان سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة171 ـ العميد المهندس / محمد بن علي محمد عقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة172 ـ العميد الركن / خالد بن صالح سيف العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة173 ـ العميد الركن / سعيد بن محمد صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة174 ـ العميد الركن / خالد بن راشد ضيف الله المزعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة175 ـ العميد المهندس الركن / علي بن ناصر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:15ت م0034

176 ـ العميد الركن / محمد بن حامد حمود الجباب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة177 ـ العميد الركن / مساعد بن محمد سعد المقبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة178 ـ العميد الركن / نايف بن محمد مشعان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة179 ـ العميد الركن / غانم بن حمد إبراهيم التيماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة180 ـ العميد الركن / خلف بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة181 ـ العميد الركن / خالد بن مقحم عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة182 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن محمد علي الحمود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة183 ـ العميد الركن / خالد بن عابد إبراهيم الزارع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة184 ـ العميد الركن / مذكر بن نواف مذكر الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة185 ـ العميد الركن / عثمان بن عبدالله عثمان الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة186 ـ العميد الركن / عبدالله بن رضيمان عيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة187 ـ العميد الركن / عبداللطيف بن أحمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة188 ـ العميد الركن / عمر بن نايف مناحي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة189 ـ العميد الركن / ناصر بن عبدالرحمن علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة190 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالله محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة191 ـ العميد الركن / عبدالهادي بن عقيل غازي الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة192 ـ العميد الركن / ضيف الله بن خليف علي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة193 ـ العميد الركن / زياد بن سعيد هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة194 ـ العميد الركن / سعد بن تركي عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة195 ـ العميد الركن / محمد بن مساعد عبدالله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة196 ـ العميد الركن / ماجد بن عفاس عقاب بن محيا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة197 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن لافي غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة198 ـ العميد الركن / سمير بن عبدالعزيز محمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة199 ـ العميد الركن / حاتم بن عبدالله سليم الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة200 ـ العميد الركن / ضيف الله بن محمد لابس المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة201 ـ العميد البحري / خالد بن محمد حسن جعبور وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة202 ـ العميد الركن / سعيد بن سعيد مسلي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة203 ـ العميد الركن / عبدالله بن هلال محمد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة204 ـ العميد الركن / هزاع بن نايف سعيدان المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة205 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله بخيت البقمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة206 ـ العميد الركن / عبدالله بن إبراهيم زيد القحيز وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة207 ـ العميد الركن / سالم بن سعود قبلان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة208 ـ العميد الركن / أحمد بن عبدالله حمدان الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة209 ـ العميد الركن / حمود بن سعد سعد السهلي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة210 ـ العميد الطيار الركن / إبراهيم بن فالح دايل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:15ت م0035

211 ـ العميد الطيار / فهد بن عمر جاسر البلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة212 ـ العميد الطيار / عبدالله بن خالد ناصر الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة213 ـ العميد الطيار الركن / ظافر بن مناع سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة214 ـ العميد الطيار الركن / خالد بن سلامة عتيق الله اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة215 ـ العميد الركن / دخيل بن عبدالرحمن عبدالكريم الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة216 ـ العميد / فالح بن فارس بادي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة217 ـ العميد / عبدالعزيز بن ظافر محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة218 ـ العميد / سعيد بن محمد سعيد العدواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة219 ـ العميد الطيار الركن / عوض بن عبدالله عوضه الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة220 ـ العميد الفني / محمد بن مانع سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة221 ـ العميد المهندس الركن / شايع بن عوضه شارع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة222 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله حمد القاسم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة223 ـ العميد الركن / بندر بن منصور محمد العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة224 ـ العميد الركن / سعد بن ناصر عبيد الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة225 ـ العميد الركن / ناصر بن سعد ناصر الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة226 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعيد سعد آل لجهر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة227 ـ العميد الركن / منصور بن محمد مسفر القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة228 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله فيصل الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة229 ـ العميد الطبيب / أحمد بن حسين أحمد حامظي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة230 ـ العميد الطبيب / سعد بن صالح سعد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة231 ـ العميد الركن / يوسف بن خير الله أحمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة232 ـ العميد الركن / سعد بن عبدالله منصور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة233 ـ العميد الركن / فهد بن دهام ناصر المرخان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة234 ـ الموظف م 14 / عبدالرحمن بن سليمان محمد العلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة235 ـ الموظف م 14 / مساعد بن محمد حمد المزيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة236 ـ العقيد الطيار الركن / زايد بن شاهر زايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة237 ـ العقيد الركن / سعد بن عجمي سحلي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة238 ـ العقيد الركن / سطام بن سرور محمد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة239 ـ العقيد الركن / ماجد بن عايض هزاع العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة240 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن علي يحيى العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة241 ـ العقيد الركن / عبيد بن ثنيان مشرع البقمي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة242 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مريط هادي آل بريك وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة243 ـ العقيد الركن / عبدالإله بن إبراهيم عبدالعزيز بن غدير وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة244 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة245 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعيد الشبيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة246 ـ العقيد الفني الركن / صالح بن عبدالله صالح القنيعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة247 ـ العقيد الفني الركن / حسين بن علي غثيث العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:15ت م0036

248 ـ العقيد الفني / خالد بن خليف هلال الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة249 ـ العقيد الطيار الركن / سلطان بن محمد سليمان البصيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة250 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعد حسن القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة251 ـ العقيد الركن / هدلان بن ضيف الله محمد التميمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة252 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن ناصر السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة253 ـ العقيد الركن / فهد بن سعد فهد الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة254 ـ العقيد الركن / محمد بن إبراهيم عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة255 ـ العقيد الطيار الركن / فهد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة256 ـ العقيد الركن / ماجد بن حمد عبدالله العويشق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة257 ـ العقيد / محمد بن عبدالله محمد السحيباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة258 ـ العقيد الفني الركن / سعد بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة259 ـ العقيد المهندس الركن / مصلح بن محمد حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة260 ـ العقيد الطيران الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة261 ـ العقيد المهندس / محمد بن سعد ثابت الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة262 ـ العقيد المهندس / علي بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة263 ـ العقيد المهندس / محمد بن حسن عبود آل كامل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة264 ـ العقيد الفني / أحمد بن مسفر هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة265 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن فلاح علي آل قنفذ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة266 ـ العقيد المهندس / مريع بن عبدالله سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة267 ـ العقيد الطيار الركن / شايع بن سعيد محمد آل شلعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة268 ـ العقيد الفني / فالح بن حمد حسين الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة269 ـ العقيد / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة270 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالرحمن بن مشرف محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة271 ـ العقيد الطيران الركن / يحيى بن محد علي الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة272 ـ العقيد الفني الركن / فهد بن عائض عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة273 ـ العقيد / محمد بن أحمد إبراهيم الشقيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة274 ـ العقيد / إبراهيم بن صالح شعبان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة275 ـ العقيد الفني / محمد بن علي ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة276 ـ العقيد المهندس / محمد بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة277 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالله بن عايض محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة278 ـ العقيد الركن / عائض بن حسين محمد آل عادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة279 ـ العقيد / علي بن يحيى حمود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة280 ـ العقيد الركن / ناصر بن عبدالله حمد الطليان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة281 ـ العقيد المهندس / تركي بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة282 ـ العقيد الركن / أحمد بن علي محمد آل جعمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة283 ـ العقيد / حافظ بن علي حافظ حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة284 ـ العقيد / ناصر بن علوش ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0037

285 ـ العقيد الركن / غانم بن ناصر عبدالرحمن اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة286 ـ العقيد الركن / علي بن عبدالله قمشع القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة287 ـ العقيد الركن / علي بن لاحق علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة288 ـ العقيد / بسام بن عبيد الدفين السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة289 ـ العقيد الركن / نائف بن غازي فراج العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة290 ـ العقيد الركن / نايف بن عطا الله فهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة291 ـ العقيد الركن / بندر بن سعيد عوده المحمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة292 ـ العقيد الركن / منصور بن محمد صالح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة293 ـ العقيد الركن / زايد بن عبدالرحمن سعيد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة294 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالرحمن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة295 ـ العقيد الركن / عبدالله بن سعيد مصلح الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة296 ـ العقيد المهندس الركن/ هاشم بن عالي بن مقيبل الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة297 ـ العقيد الطيار الركن / خالد بن عبدالله محمد العريعر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة298 ـ العقيد الركن / محسن بن حميد عبدالرحمن السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة299 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن فهد العسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة300 ـ العقيد الركن / زاهي بن سعيد علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة301 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله علي القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة302 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد مقبل الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة303 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله عوضه آل حيدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة304 ـ العقيد / عبدالرحمن بن محمد إبراهيم العقيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة305 ـ العقيد الركن / عبدالسلام بن فهد عبدالله الخريجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة306 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعود بن طالب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة307 ـ العقيد الركن / محمد بن سعد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة308 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن سعد حمد السنيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة309 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن علي سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة310 ـ العقيد الركن / يحيى بن ظافر حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة311 ـ العقيد الركن / ظافر بن رافع حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة312 ـ العقيد / عبدالله بن عبدالعزيز سليمان البريه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة313 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالله العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة314 ـ العقيد الركن / عبدالله بن ناصر عبدالله المسعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة315 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالله سفر الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة316 ـ العقيد الركن / منيف بن مقبل عبيد الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة317 ـ العقيد الركن / عبدالله بن علي سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة318 ـ العقيد الركن / حمد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة319 ـ العقيد الركن / أحمد بن راشد نعمي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة320 ـ العقيد / خالد بن راشد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة321 ـ العقيد / فالح بن فراج فالح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة322 ـ العقيد البحري / عبدالله بن محمد زيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة323 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالعزيز عبدالله الموينع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة324 ـ العقيد الركن / بسام بن عبدالعزيز خميس الجابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0038

325 ـ العقيد / عبدالله بن سليمان محمد اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة326 ـ العقيد الطيار الركن / تركي بن صالح رداد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة327 ـ العقيد المهندس الركن / سعيد بن حامد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة328 ـ العقيد الطيران ركن / أحمد بن إبراهيم موسى العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة329 ـ العقيد الطيار / عبيدالله بن عقيل عبدالهادي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة330 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن محمد صلهام الضويحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة331 ـ العقيد / أحمد بن صالح محمد الدقاق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة332 ـ العقيد / عبدالعزيز بن عبدالله محسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة333 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالله الحقباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة334 ـ العقيد الركن / محمد بن سعود عبدالعزيز السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة335 ـ العقيد الركن / عبدالمحسن بن سعد محيسن المحيسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة336 ـ العقيد / فرحان بن مساعد زيدان النومسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة337 ـ العقيد / سالم بن عيد عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة338 ـ العقيد / سلطان بن عبدالرحمن سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة339 ـ العقيد الركن / خالد بن صالح سعد العثمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة340 ـ العقيد الطيار الركن / كعب بن سعيد محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة341 ـ العقيد الركن / سعيد بن سعد علي الرساسمة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة342 ـ العقيد الركن / تركي بن محمد إبراهيم بن دحام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة343 ـ العقيد الركن / سعد بن سعيد عوضه الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة344 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالعزيز عبدالله المطرد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة345 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالله الخريب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة346 ـ العقيد الركن / ملحم بن شنار ملحم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة347 ـ العقيد الركن / علي بن محمد عبدالله آل فواز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة348 ـ العقيد الركن / محمد بن حوفان سعد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة349 ـ العقيد الركن / صالح بن محمد صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة350 ـ العقيد الركن / عبدالله بن خلف مفرح الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة351 ـ العقيد الركن / عبدالله بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة352 ـ العقيد الركن / خالد بن ذياب حمود الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة353 ـ العقيد / يوسف بن محمد سليمان الدهاسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة354 ـ العقيد البحري الركن / خيران بن عبدالله مفلح الرشيدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة355 ـ العقيد البحري / أحمد بن عبدالعزيز عواض الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة356 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن متعب مزيد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة357 ـ العقيد البحري الركن / عثمان بن عقاب أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة358 ـ العقيد البحري الركن / أيمن بن حسن حسن العبادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة359 ـ العقيد البحري الركن / رشيد بن راشد مريشيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة360 ـ العقيد البحري / سعد بن علي محمد السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0039

361 ـ العقيد البحري الركن / أحمد بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة362 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن رميزان هديف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة363 ـ العقيد الركن / معلوي بن حسن منيف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة364 ـ العقيد الركن / نواف بن خالد عبيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة365 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مسمار دهيم السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة366 ـ العقيد الركن / فايز بن عبدالله سعد الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة367 ـ العقيد الركن / أيمن بن راشد محمد التميمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة368 ـ العقيد الركن / تركي بن علي شجاع الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة369 ـ العقيد المهندس / محمد إبراهيم عبدالعزيز الهملان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة370 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن عبدالعزيز ناصر الناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة371 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن سعد محمد الشافي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة372 ـ العقيد المهندس / علي بن إبراهيم عبدالله مفتاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة373 ـ العقيد البحري الركن / سعد بن محمد سعد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة374 ـ العقيد البحري الركن/ سليمان بن شخير سليمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة375 ـ العقيد الركن / خالد بن مطلق بداح الهاجري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة376 ـ العقيد المهندس الركن / خالد بن علي سعيد زندان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة377 ـ العقيد المهندس / محمد بن يحيى أحمد آل بدوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة378 ـ العقيد المهندس / أحمد بن عبدالله أحمد دريهم وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة379 ـ العقيد المهندس / عبدالله بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة380 ـ العقيد المهندس / منصور بن علي عبده الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة381 ـ العقيد المهندس / بدر بن عبدالله إبراهيم السليمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة382 ـ العقيد المهندس / وائل بن سعد حمد الرميح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة383 ـ العقيد / عبدالله بن فهد سبيل الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة384 ـ العقيد / سعيد بن عائض سعيد الأحمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة385 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن علي حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة386 ـ العقيد الركن / عباس بن زيد عباس الدعجاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة387 ـ العقيد الركن / ظافر بن سعد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة388 ـ العقيد الطيار الركن / محمد بن عيد عبدالله السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة389 ـ العقيد الركن / حمود بن يحيى عبدالله شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة390 ـ العقيد الركن / مساعد بن علي عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة391 ـ العقيد الركن / شجاع بن سالم راجي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة392 ـ العقيد الركن / أحمد بن سعد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة393 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالرحمن محمد الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة394 ـ العقيد الركن / مشخص بن ذعار محمد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة395 ـ العقيد الطبيب / محمد بن عبدالعزيز بدر الدويش وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0040

396 ـ العقيد الطبيب / محمد بن احمد عبدالله السفياني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة397 ـ العقيد الطبيب / فهد بن خميس أحمد العمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة398 ـ العقيد الطبيب / بندر بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة399 ـ العقيد الركن / بندر بن غازي مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة400 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد ناصر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة401 ـ العقيد الركن / علي بن مسفر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة402 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن مريح محمد ال شريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة403 ـ العقيد البحري / محمد بن حمود شافي عنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة404 ـ العقيد الركن / بندر بن معيض حسين الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة405 ـ العقيد الركن / هزاع بن ناصر فاهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة406 ـ العقيد الركن / سعد بن مرزوق سعد الغوازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة407 ـ العقيد البحري الركن / يونس بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة408 ـ العقيد الركن / سلطان بن عايض عبدالعالي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة409 ـ العقيد الركن / عليان بن حمود مفرح الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة410 ـ العقيد الركن / حمود بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة411 ـ العقيد الركن / بدر بن منيف غميض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة412 ـ العقيد الركن / حسن بن فراج عبدالله الجبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة413 ـ العقيد الركن / محمد بن شبيب حجاب الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة414 ـ العقيد الركن / فواز بن عبيد مسلم العصيمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة415 ـ العقيد الركن / عبدالله بن احمد يحيى الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة416 ـ العقيد الركن / شالح بن فلاح شالح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة417 ـ العقيد الركن / محمد بن فائز عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة418 ـ العقيد الركن / منيف بن عبدالله عواد ابن لغيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة419 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله السعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة420 ـ العقيد الركن / ناصر بن شنيف بجاش العجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة421 ـ العقيد الركن / وليد بن معلا حميد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة422 ـ العقيد الركن / مشبب بن معتق مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة423 ـ العقيد الركن / سلطان بن صالح محسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة424 ـ العقيد البحري الركن / طلال بن حميدي جباره الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة425 ـ الموظف م 13 / محمد بن خليفة فهد الحصان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة426 ـ الموظف م 13 / خالد بن إبراهيم فيحان العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة427 ـ الموظف م 13 / صالح بن محمد صالح الحديثي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة428 ـ المقدم / تركي بن عبدالعالي مشعان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة429 ـ المقدم / خالد بن عبدالله عبدالعزيز بن دايل وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة430 ـ المقدم / بدر بن عبدالرحمن محمد الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة431 ـ المقدم / ماجد بن مهدي محمد العبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0041

432 ـ المقدم الركن / حسين بن علي بلقاسم البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة433 ـ المقدم / معدي بن عبدالله شيبان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة434 ـ المقدم الركن / تركي بن محمد حمود الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة435 ـ المقدم الركن / سعد بن عايض فهد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة436 ـ المقدم / علي بن يحيى عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة437 ـ المقدم / فواز بن رجا ناصح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة438 ـ المقدم / حمد بن حمود مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة439 ـ المقدم / ناصر بن محمد منصور السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة440 ـ المقدم / سعيد بن عبدالله سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة441 ـ المقدم الركن / صالح بن عبدالرحمن ناصر الحماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة442 ـ المقدم / فهد بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة443 ـ المقدم / محمد بن عبيد ضيدان أبوثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة444 ـ المقدم / البحري الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالرحمن بن قاسم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة445 ـ المقدم/ الفني الركن / ناصر بن عمير مرزوق الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة446 ـ المقدم/ المهندس الركن / نايف بن نجاء ضاوي المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة447 ـ المقدم / عبدالهادي بن عيد محمد القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة448 ـ المقدم / خالد بن ناصر عبدالله العيفان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة449 ـ المقدم الركن / خالد بن راجح مخلد الشمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة450 ـ المقدم الركن / علوش بن ربيع عوض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة451 ـ المقدم الطيار الركن / مشعل بن عبدالعزيز محمد الزكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة452 ـ المقدم / مازن بن منصور علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة453 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن فهد عواض الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة454 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن مجري عبدالرحمن المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة455 ـ المقدم الركن / هادي بن فهد دخيل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة456 ـ المقدم المهندس / سعد بن محمد سعيد آل سلومي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة457 ـ المقدم الركن / سعيد بن عبدالله أحمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة458 ـ المقدم الركن / منصور بن غثيان سحيمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة459 ـ المقدم الركن / غالب بن ثواب سلطان السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة460 ـ المقدم / عبدالإله بن عبدالله غرسان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة461 ـ المقدم / تركي بن سعيد عتيق الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة462 ـ المقدم الركن / خالد بن محمد عبدالعزيز اليعيش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة463 ـ المقدم / بدر بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة464 ـ المقدم الركن / علي بن يحيى علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة465 ـ المقدم / بدر بن عبدالله عبدالعزيز العياف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة466 ـ المقدم / مصطفى بن مضحي محمد قبيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة467 ـ المقدم / عدنان بن سالم محمد العجيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0042

468 ـ المقدم الركن / مبارك بن عبدالرحمن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة469 ـ المقدم / مسفر بن خالد ناصر الشكرة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة470 ـ المقدم / رعد بن حمد محمد العبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة471 ـ المقدم / عبدالله بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة472 ـ المقدم / ملفي بن زبار عامر المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة473 ـ المقدم / عبدالله بن سحمي فواز السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة474 ـ المقدم / سعد بن ضويهر سعد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة475 ـ المقدم / محمد بن إبراهيم زيد العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة476 ـ المقدم / مسلط بن فلاح راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة477 ـ المقدم / إبراهيم بن رجاء عامر الحيزان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة478 ـ المقدم / سعيد بن جار الله سعيد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة479 ـ المقدم الركن / بندر بن محمد سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة480 ـ المقدم / صالح بن محمد صالح العرف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة481 ـ المقدم / مانع بن علي محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة482 ـ المقدم / إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم الفهيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة483 ـ المقدم / محمد بن عبدالله عبدالعزيز العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة484 ـ المقدم / معتز بن عبدالرحمن سعد المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة485 ـ المقدم البحري / محمد بن مسفر محمد آل الحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة486 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة487 ـ المقدم / حسن بن فهيد مفرح العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة488 ـ المقدم البحري الركن / ناصر بن عبيد ناصر الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة489 ـ المقدم البحري الركن / بندر بن حسن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة490 ـ المقدم / عبدالعزيز بن دخيل سليمان الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة491 ـ المقدم الركن / فهد بن مرزوق صالح العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة492 ـ المقدم الركن / بدر بن عبدالله عبدالكريم الدريبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة493 ـ المقدم الركن / خالد بن شجاع خالد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة494 ـ المقدم الطيار / صالح بن عبدالله حجاج العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة495 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة496 ـ المقدم / متعب بن فهد عبدالرحمن العبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة497 ـ المقدم / عيد بن عبدالله محمد اللبدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة498 ـ المقدم البحري الركن / حمود بن علي حسن الصحبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة499 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة500 ـ المقدم / بدر بن إبراهيم فهد الباهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة501 ـ المقدم / عمر بن عبدالعزيز عبدالله الزومان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة502 ـ المقدم الفني / غانم بن ناصر سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة503 ـ المقدم / محمد بن فائز محمد الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0043

504 ـ المقدم / بندر بن سالم عبدالله الحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة505 ـ المقدم الركن / سلطان بن حمدي عايد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة506 ـ المقدم البحري الركن / محمد بن علي عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة507 ـ المقدم الركن / محمد بن عوده عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة508 ـ المقدم / مرعي بن عبدالله شاهر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة509 ـ المقدم الركن / خالد بن عبدالرحمن صالح اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة510 ـ المقدم / نامي بن نداء منير البديري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة511 ـ المقدم / سلطان بن مبارك محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة512 ـ المقدم الركن / أحمد بن زين العابدين الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة513 ـ المقدم الركن / عبدالله بن أحمد ناصر الواهبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة514 ـ المقدم الركن / خالد بن حسن يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة515 ـ المقدم الركن / عبداللطيف بن سلطان لافي المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة516 ـ المقدم الركن / طارق بن عيد عواض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة517 ـ المقدم / ثابت بن صالح محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة518 ـ المقدم / مشبب بن عبدالله مشبب الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة519 ـ المقدم / عبدالله بن هادي مارق المخلفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة520 ـ المقدم الركن / علي بن زايد علي مداوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة521 ـ المقدم / جهز بن محمد جهز البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة522 ـ المقدم / محمد بن سعود سعد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة523 ـ المقدم الركن / عبدالله بن ناصر صالح الحواس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة524 ـ المقدم / أحمد بن محمد حماد العطوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة525 ـ المقدم الركن / محمد بن عوض عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة526 ـ المقدم الركن / ماجد بن سعيد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة527 ـ المقدم الركن / ناصر بن سرور محمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة528 ـ المقدم الفني / زياد بن محمد عبدالعزيز النصار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة529 ـ المقدم البحري / عبدالله بن مفرح عبدالله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة530 ـ المقدم البحري الركن/ منيف بن حضيض مصلح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة531 ـ المقدم البحري الركن/ مشرع بن حمدي هايف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة532 ـ المقدم البحري الركن/ فيصل بن عبدالله أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة533 ـ المقدم المهندس البحري / قرناس بن سليمان عبدالله القرناس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة534 ـ المقدم البحري/ بندر بن عايد عويض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة535 ـ المقدم الركن / أحمد بن سالم غرمان الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة536 ـ المقدم الركن / ماجد بن مفتن عويض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة537 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الملحم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة538 ـ المقدم / زيد بن عبد العزيز زيد العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة539 ـ المقدم /عبدالرحمن بن محمد عبدالله الحميضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة540 ـ المقدم / محمد بن مصلح حسن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0044

541 ـ المقدم الركن / علي بن حسن علي الفيفي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة542 ـ المقدم الركن / غرسان بن محمد غرسان الزهراني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة543 ـ المقدم الركن / فهيد بن مرزوق حماد البقمي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة544 ـ المقدم / فايز بن محارب عوض المطيري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة545 ـ المقدم الركن / راشد بن محمد راشد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة546 ـ المقدم الركن / ناصر بن شداد عايض آل بريك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة547 ـ المقدم الركن / الطايش بن شايع زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة548 ـ المقدم الركن / محمد بن شايع فلاح الأكلبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة549 ـ المقدم الركن / سعيد بن مشبب عوضه الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة550 ـ المقدم / ماجد بن عبدالله جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة551 ـ المقدم / بطي بن شباب بطي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة552 ـ المقدم الطيار / سلطان بن ضيف الله سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة553 ـ المقدم البحري المهندس / عادل بن سعد عليان المطيري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة554 ـ المقدم الركن / عبدالله بن إبراهيم صالح الشايع وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة555 ـ المقدم / علي بن الحسن عبدالباري الحفظي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة556 ـ المقدم الركن / عبدالله بن حمود يحيى آل سلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة557 ـ المقدم / عايض بن مثيب مفلح القثامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة558 ـ المقدم / خالد بن عبدالرحمن عبداللطيف آل عبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة559 ـ مقدم الركن / مساعد بن فهد فضاء العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة560 ـ المقدم البحري / أحمد بن عبدالعزيز عبداللطيف آل الشيخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة561 ـ المقدم الركن / فيصل بن علي شوعي هزازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة562 ـ المقدم الطيار الركن / تركي بن محمد علي آل حريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة563 ـ المقدم الطيار الركن / ناصر بن عبدالله ناجي البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة564 ـ المقدم الفني / سعد بن محمد سعد آل بو عجلة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة565 ـ المقدم الفني / معتق بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة566 ـ المقدم الفني الركن / علي بن معيض جبران القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة567 ـ المقدم الفني / عبدالله بن سعيد عبدالله الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة568 ـ المقدم / محمد بن محمد فائز الفلاحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة569 ـ المقدم / علي بن عبود عون القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة570 ـ المقدم / علي بن عبدالله صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة571 ـ المقدم المهندس / جبران بن سعيد مسفر بن غفره وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة572 ـ المقدم الفني / محمد بن حسين مسفر آل عامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة573 ـ المقدم الفني / عادل بن محمد محمد الوادعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة574 ـ المقدم الفني / علي بن أحمد مقبول الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة575 ـ المقدم الفني / فتحي بن موسى يحيى المجلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة576 ـ المقدم الفني / يحيى بن محمد أحمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0045

577 ـ المقدم الفني / مصلح بن محمد عبدالرحمن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة578 ـ المقدم الفني / حمود بن فهيد سعيد العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة579 ـ المقدم الفني / فواز بن عايض عبد الله عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة580 ـ المقدم الفني / عبدالرحمن بن أحمد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة581 ـ المقدم / عبدالرحمن بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة582 ـ المقدم الفني / عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن آل فطينة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة583 ـ المقدم الفني / برجس بن مترك حميان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة584 ـ المقدم الفني / بادي بن مبارك مسفر الودعاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة585 ـ المقدم الفني / علي بن محمد عواجي العواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة586 ـ المقدم الفني / علي بن إبراهيم فالع آل نشبة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة587 ـ المقدم / علي بن يحيى موسى الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة588 ـ المقدم الفني / سعد بن مسلم سعد آل عثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة589 ـ المقدم الطيران / عبدالله بن محمد عبدالله الصفار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة590 ـ الموظف م 12 / سعد بن علي سليمان السالم وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة591 ـ الموظف م 12 / محمد بن عبدالمحسن محمد العبدالمحسن وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة592 ـ الموظف م 12 / سعود بن ناصر سالم العقيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة593 ـ الرائد الفني / محمد بن عبدالله سعد آل يعن الله وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة594 ـ الرائد / يوسف بن ظافر صالح الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة595 ـ الرائد / محمد بن جلعود ربيع الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة596 ـ الرائد / مساعد بن عاضه سعدي المرزوقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة597 ـ الرائد / محمد بن إبراهيم أحمد أحمديني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة598 ـ الرائد / عمر بن محمد ظافر البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة599 ـ الرائد / محمد بن إبراهيم عبدالله التمامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة600 ـ الرائد / عبدالعزيز بن مقعد علوش السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة601 ـ الرائد / مشعل بن ماجد محمد المقهوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة602 ـ الرائد / محمد بن عثمان محسن الحمياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة603 ـ الرائد / عبدالله بن عبيد مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة604 ـ الرائد / إبراهيم بن ثابث عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة605 ـ الرائد / أحمد بن عوضه أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة606 ـ الرائد / طلال بن عبدالله محمد الزنيثان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة607 ـ الرائد / طارق بن منور برکه الحسيني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة608 ـ الرائد / سعد بن محمد دويحس السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة609 ـ الرائد / بندر بن علي عايض الوهابي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة610 ـ الرائد / فلاح بن مرزوق فلاح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة611 ـ الرائد / سطام بن مقعد قاعد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة612 ـ الرائد / نادر بن حمد طفيلان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة613 ـ الرائد / فهد بن علي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0046

614 ـ الرائد / حمد بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة615 ـ الرائد / إبراهيم بن سعيد عائض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة616 ـ الرائد / عبدالله بن سعد عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة617 ـ الرائد / مبارك بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة618 ـ الرائد / عبدالله بن محمد فايز البكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة619 ـ الرائد / عبدالله بن مانع عمران أحمد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة620 ـ الرائد / مفلح بن فلاح محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة621 ـ الرائد / منصور بن فهد عبدالرحمن العبيداء وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة622 ـ الرائد البحري / عبدالعزيز بن محمد ابراهيم القصيبي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة623 ـ الرائد البحري الركن / صالح بن عبدالله صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة624 ـ الرائد البحري / محمد بن فرحان مرداس آل جعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة625 ـ الرائد البحري / محمد بن حمد غازي المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة626 ـ الرائد الطيران الركن / هشام بن عبدالعزيز عثمان بن سيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة627 ـ الرائد البحري / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله المعيقل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة628 ـ الرائد / أنس بن عبدالرحمن عبدالله بن غيث وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة629 ـ الرائد / ماجد بن صالح سالم الجعيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة630 ـ الرائد الفني / علي بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة631 ـ الرائد / ماجد بن عبدالله عبيد الله الهذلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة632 ـ الرائد / علي بن سعيد غرمان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة633 ـ الرائد / رامي بن أحمد حامد الزبيدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة634 ـ الرائد / فيصل بن عبدالرحمن محمد العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة635 ـ الرائد / حزام بن علي حزام القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة636 ـ الرائد / عبدالرحمن بن سعود أحمد العيسى وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة637 ـ الرائد / عبدالله بن علي علي اللحيدان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة638 ـ الرائد / ماجد بن ناصر سعد المطيويع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة639 ـ الرائد / عبدالعزيز بن علي سالم أبو ثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة640 ـ الموظف م 11 / مريع بن محمد ناصر آل ذيب وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة641 ـ الموظف 11 / عبدالرحمن بن سليمان عبدالعزيز المزروع وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة642 ـ النقيب البحري / محمد بن عبدالله عبدالعزيز الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة643 ـ النقيب المهندس / أحمد بن جار الله عبدالعزيز الفهد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة644 ـ النقيب / فيصل بن عبدالله محمد التركي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة645 ـ النقيب / عبدالرحمن بن عبدالله عواد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة646 ـ النقيب / هشام بن راشد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة647 ـ النقيب / شريف بن حمدي محمد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة648 النقيب / سعود بن عبدالرحمن محمد بن عسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة649 النقيب / عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز آل عوين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة650 ـ النقيب / علي بن حماد علي البطاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة651 ـ النقيب / نايف بن عبدالله سعد البقميوسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0047

652 ـ النقيب / إبراهيم بن مصهف علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة653 ـ النقيب / عبدالعزيز بن عبدالله عبدالمحسن السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة654 ـ النقيب / علي بن محمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة655 ـ النقيب / فارس بن سرحان عبدالملك الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة656 ـ النقيب / تركي بن ماجد غنام الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة657 ـ النقيب / صالح بن حمد محمد آل سويدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة658 ـ النقيب / حسين بن مسفر حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة659 ـ النقيب / مشعل بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة660 ـ النقيب / عمر بن محمد نافع المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة661 ـ النقيب / عبدالله بن ظاهر عياده الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة662 ـ النقيب / صالح بن عبدالله إبراهيم النويصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة663 ـ النقيب / مشاري بن منصور يحيى الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة664 ـ النقيب / قاعد بن سعود قاعد العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة665 ـ النقيب / ناصر بن فهد ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة666 ـ النقيب / عبدالعزيز بن خالد حمد القاعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة667 ـ النقيب / عيسي بن محمد عبدالله الراشد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة668 ـ النقيب البحري / صالح بن عبدالله صالح العريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة669 ـ النقيب البحري / تميم بن كفاح محمد الخميس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة670 ـ النقيب البحري / شجاع بن عايض فدغوش الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة671 ـ النقيب البحري / عبدالله بن محمد صالح الطواله وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة672 ـ النقيب البحري / مهند بن حمد ناصر بن عوشن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة673 ـ النقيب البحري / عبدالرحمن بن عبدالله محمد العليمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة674 ـ النقيب البحري / حمد بن عبدالرحمن حمد السنيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة675 ـ النقيب / فراس بن حمد محمد الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة676 ـ النقيب / أحمد بن فهد محمد السليمان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة677 ـ النقيب / سليمان بن صالح سليمان الحسيان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة678 ـ النقيب / عواض بن عوض الله عبيد الله السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة679 ـ النقيب / عمرو بن محمد علي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة680 ـ النقيب / محمد بن ناصر محمد الشهرانيوسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة681 ـ النقيب الفني / عبدالاله بن حسن أحمد الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة682 ـ الموظف م 10 / بندر بن عبدالرحمن سليمان المسبحي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة683 ـ الملازم الأول الطيار / سعد بن سعيد سعد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة684 ـ الملازم الأول / عبدالمجيد بن مطلق عيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة685 ـ الملازم الأول / سامي بن علي صالح السعودي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة686 ـ الملازم الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة687 ـ الملازم الأول / يحيى بن مبارك حبلص الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0048

688 ـ الملازم الأول / ملوح بن سعيد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة689 ـ الملازم الأول / راكان بن زيد ناصر شنار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة690 ـ الملازم الأول / عبدالله بن سعد محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة691 ـ الملازم الأول / عبدالله بن شبيب سعد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة692 ـ الملازم الأول / فيصل بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة693 ـ الملازم الأول / فهد بن سعد جريد الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة694 ـ الملازم الأول / محمد بن عبدالله علي السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة695 ـ الملازم الأول/ سلطان بن وصل الله ضيف الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة696 ـ الملازم الأول / علي بن حشر علي الجنيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة697 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز الشثري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة698 ـ الملازم الأول / محمد بن إبراهيم محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة699 ـ الملازم الأول / عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله الفراج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة700 ـ الملازم الأول / محمد بن جرمان محمد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة701 ـ الملازم الأول / عبدالجواد بن مفلح محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة702 ـ الملازم الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الضبعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة703 ـ الملازم الأول / عوض بن جمعان أحمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة704 ـ الملازم الأول المهندس / عبدالله بن فرحان محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة705 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن علي عثمان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة706 ـ الملازم الأول / ريان بن محمد صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة707 ـ الملازم الأول المهندس / أسامة بن متعب الغثيان الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة708 ـ الملازم الأول / عبود بن حاضر مبارك السلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة709 ـ الملازم الأول / محمد بن سالم عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة710 ـ الملازم الأول / صالح بن هديبان حويان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة711 ـ الملازم الأول / فهد بن عبدالله أحمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة712 ـ الملازم الأول / حسام بن فريح عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة713 ـ الملازم الأول / محمد بن علي حسين آل غانم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة714 ـ الملازم الأول / أسامة بن خالد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة715 ـ الملازم الأول المهندس / عبدالرحمن بن هادي بلقاسم حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة716 ـ الملازم الأول / طارق بن فهد علي الثمالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة717 ـ الملازم الأول / إدريس بن عبدالله إدريس الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة718 ـ الملازم الأول / عمر بن عبدالرحمن سعيد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة719 ـ الملازم الأول / خالد بن ناصر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة720 ـ الملازم الأول / عبدالله بن عيد حطيحط الحازمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة721 ـ الملازم الأول / فيصل بن ذيب عبدالله العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة722 ـ الملازم الأول / حسن بن محمد حجر البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة723 ـ الملازم الأول / عبدالله بن أحمد عبدالله المزيني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة724 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن جميع حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة725 ـ الملازم الأول / عبدالسلام بن مشيب عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0049

726 ـ الملازم الأول / فصيل بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة727 ـ الملازم الأول / فدغم بن محمد عبدالله المنصور وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة728 ـ الملازم الأول / وليد بن لافي دميحان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة729 ـ الملازم الأول /عبدالرحمن بن عبدالعزيز مرعي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة730 ـ الملازم الأول / مهند بن عبدالرحمن عيضه الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة731 ـ الملازم الأول / محمد بن أحمد محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة732 ـ الملازم الأول / سعد بن طامي محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة733 ـ الملازم الأول / عبدالمجيد بن خليفه معيوف المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة734 ـ الملازم الأول / مؤيد بن عبدالرحمن ناصر بن جديد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة735 ـ الملازم الأول / ثامر بن محمد صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة736 ـ الملازم الأول طبيب / محمد بن علي محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة737 ـ الملازم الأول / عبدالله بن حسن ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة738 ـ الملازم الأول / دليح بن علي حسن شعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة739 ـ الملازم الأول / سامي بن محمد حسن العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة740 ـ الملازم الأول / فارس بن فهيد فارس السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة741 ـ الملازم الأول / سعد بن عبدالرحمن سعد آل بن علي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة742 ـ الملازم أول البحري / عبدالرحمن بن أحمد خلف الله الحارثي وسام الملك سلمانا من الدرجة الثالثة743 ـ الملازم أول البحري/ يوسف بن عبدالله عبدالرحمن السويدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة744 ـ الملازم أول البحري/ عبدالعزيز بن أحمد عبدالعزيز السديس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة745 ـ الملازم أول / سلمان بن خالد سلطان آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة746 ـ الملازم أول / فيصل بن محمد جمعان المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة747 ـ الملازم أول / عبدالعزيز بن محمد حسين القحطاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة748 ـ الملازم أول / عبدالله بن أحمد محمد السعيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة749 ـ الملازم أول / ظافر بن سعد ظافر العمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة750 ـ الملازم أول / مسفر بن أحمد مسفر الغامدي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة751 ـ الملازم أول / سلطان بن صنيدح سلطان البقمي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة752 ـ الملازم أول / مشعل بن نايف مقعد الدهينه وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة753 ـ الملازم أول / جلوي بن علي مهدي الأكلبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة754 ـ الملازم أول / إبراهيم بن يحيى محمد معشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة755 ـ الملازم أول / هشام بن دخيل عبدالله الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة756 ـ الموظف م 9 / عبدالرحمن بن أحمد محمد العواد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة757 ـ الموظف م 9 / عقيل بن حياوي عقيل الشمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة758 ـ الملازم / محمد بن سعيد عايد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة759 ـ الملازم / محمد بن ذيب مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة760 ـ الملازم / عبدالرحمن بن سليمان علي الحريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة761 ـ الملازم / محمد بن خالد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة762 ـ الملازم / يحيى بن ناصر يحيى الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة763 ـ الملازم الأول / سعود بن مطلق مفلح السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0050

764 ـ الملازم الأول / خالد بن سعود معيض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة765 ـ الملازم / خالد بن يحيى محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة766 ـ الملازم / عثمان بن أحمد عبدالله المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة767 ـ الملازم / خالد بن مريع محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة768 ـ الملازم / يحيى بن عبدالله محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة769 ـ الملازم الأول / محمد بن سالم بركوت الخميسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة770 ـ الملازم / ناصر بن محمد حمد الزياد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة771 ـ الملازم الأول / محمد بن باشر مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة772 ـ الملازم / مطلق بن عبدالله سعد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة773 ـ الملازم / خليل بن محمد خليل ابوديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة774 ـ الملازم الأول / سامي بن محمد علي ناشب حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة775 ـ الملازم / عوض بن سعيد عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة776 ـ الملازم / فيصل بن جهز جزاء الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة777 ـ الملازم / سعد بن شويمان غنيمان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة778 ـ الملازم / جاسر بن صالح صالح سيلان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة779 ـ الملازم البحري / عبدالله بن محمد سعيد السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة780 ـ الموظف م 8 / تركي بن عمير زبن العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة781 ـ الموظف م 8 / منصور بن حسن عبدالله الأحمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة782 ـ الموظف م 8 / عبدالمجيد بن عبد الرحمن إبراهيم السويلم وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة783 ـ الرئيس الرقباء / صالح بن حسين جحوش آل فاضل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة784 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن حسن محمد حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة785 ـ الرئيس الرقباء / سعود بن موسي أحمد مدرباء وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة786 ـ الرئيس الرقباء / موسي بن أحمد جابر حقوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة787 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن عبده محمد خرمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة788 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن صالح علي آل مبطي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة789 ـ الرئيس الرقباء / زياد بن حنش مسفر الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة790 ـ الرئيس الرقباء / سعيد بن سعد فهيد الرساسمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة791 ـ الرئيس الرقباء / أحمد بن جبران أحمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة792 ـ الرئيس الرقباء / زهير بن محمد صالح الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة793 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن أحمد حسن البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة794 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن صالح عايض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة795 ـ الرئيس الرقباء / علي بن أحمد جبران علابي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة796 ـ الرئيس الرقباء / ظافر بن مفلح عبدالرحمن زلفة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة797 ـ الرئيس الرقباء / حمد بن سالم محمد اللبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة798 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة799 ـ الرئيس الرقباء / على بن عبدالله سالم القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة800 ـ الرئيس الرقباء / شبيب بن مسعود شبيب الوادعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة801 ـ الرئيس الرقباء / عبدالله بن عبيد حمود الحرشني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة802 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن جبران حنين الكعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة803 ـ الرئيس الرقباء / دحيم بن عبدالله عايض الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة804 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن محمد سالم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة805 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد أحمد حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0051

806 ـ الرئيس الرقباء / خالد بن سعيد مبيريك آل مبيريك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة807 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن سلمان جابر الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة808 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد علي شراحيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة809 ـ الرئيس الرقباء / ماهر بن محمد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة810 ـ الرئيس الرقباء البحري/ عبدالعزيز بن شخص صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة811 ـ الرئيس الرقباء / زهيان بن فطيم زهيان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة812 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن منير هليل العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة813 ـ الرئيس الرقباء البحري/ محمد أحمد صالح الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة814 ـ الرئيس الرقباء / يحيي بن سعيد سالم آل عندل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة815 ـ الرئيس الرقباء / عوض بن هديان شويط المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة816 ـ الرئيس الرقباء / شباب بن محمد شباب العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة817 ـ الرئيس الرقباء / عبد الرزاق بن حسن محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة818 ـ الرئيس الرقباء / صالح بن عبدالله سارح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة819 ـ الرئيس الرقباء / سعيد بن حسين محمد آل دريم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة820 ـ الرئيس الرقباء / ناصر بن منصور عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة821 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن علي ضيف الله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة822 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن عبده مهدي حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة823 ـ الرئيس الرقباء / عبدالله بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة824 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن حسين جابر الخالدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة825 ـ الرئيس الرقباء / أحمد بن مشبب عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة826 ـ الرئيس الرقباء / ظافر بن عبدالله مبارك الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة827 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن حمد أحمد معافا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة828 ـ الرئيس الرقباء / عبدالكريم بن عيسي علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة829 ـ الرئيس الرقباء البحري/ عبدالله بن علي شنيف الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة830 ـ الرئيس الرقباء البحري / محمد بن ناصر محمد شبيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة831 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن عبدالله علي العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة832 ـ الرئيس الرقباء / ماجد بن سعيد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة833 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن محمد سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة834 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن سعيد غيثان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة835 ـ الرئيس الرقباء / هيثم بن أحمد عبدالعزيز السلمان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة836 ـ الرئيس الرقباء / علي بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة837 ـ الرئيس الرقباء / ناصر بن محمد عامر البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة838 ـ الرئيس الرقباء / حمود بن عبد المحسن سعد محبوب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة839 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن محمد عبدالمحسن السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة840 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة841 ـ الرئيس الرقباء / عادل بن فهد صالح الحميدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة842 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0052

843 ـ الرئيس الرقباء / عامر بن جميحان مفرح القرني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة844 ـ الرئيس الرقباء / سعد بن عبدالله سعد القرني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة845 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن سلمان يحيى الفيفي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة846 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن أحمد مطر العيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة847 ـ رئيس الرقباء / سعود بن عائض مطر المغيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة848 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة849 ـ رئيس الرقباء / سعد بن علي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة850 ـ رئيس الرقباء / عدنان بن محمد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة851 ـ رئيس الرقباء / علي بن صالح عزيز الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة852 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن عامر أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة853 ـ رئيس الرقباء / حسن بن محمد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة854 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة855 ـ رئيس الرقباء / عبدالرحمن بن غازي معاضد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة856 ـ رئيس الرقباء / علي بن خزام عبدالرحمن رويبع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة857 ـ رئيس الرقباء / محمد بن حمدان أحمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة858 ـ رئيس الرقباء / علي بن أحمد عبدالله عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة859 ـ رئيس الرقباء / محمد بن فهد صنيتان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة860 ـ رئيس الرقباء / يوسف بن علي حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة861 ـ رئيس الرقباء / حامد بن أحمد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة862 ـ رئيس الرقباء / محمد بن سعيد عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة863 ـ رئيس الرقباء / مسفر بن علي ظهران الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة864 ـ رئيس الرقباء / حامد بن محمد عوده الحبيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة865 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن راشد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة866 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن محمد غندف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة867 ـ رئيس الرقباء / عايض بن غازي نوار العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة868 ـ رئيس الرقباء / فيصل بن عبدالله حمد الدمجان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة869 ـ رئيس الرقباء / خالد بن أحمد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة870 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن مسفر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة871 ـ رئيس الرقباء / أحمد بن زاهر معيض الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة872 ـ رئيس الرقباء الفني/ خودان بن علي عبدالرحمن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة873 ـ رئيس الرقباء / حسن بن محمد عبدالله العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة874 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن علي أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة875 ـ رئيس الرقباء / أحمد بن محمد علي آل زايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة876 ـ الموظف م 6 / مساعد بن عبدالعزيز حمد بن خثران وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة877 ـ الموظف م 6 / محمد بن حمد عبدالعزيز العساف وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0053

878 ـ الرقيب الأول / إبراهيم بن سويلم لهب العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة879 ـ الرقيب الأول / لطفي بن محمد عبدالله الخديدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة880 ـ الرقيب الأول / أحمد بن محمد أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة881 ـ الرقيب الأول / محمد بن عبده محمد العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة882 ـ الرقيب الأول / فايح بن ضيف الله مشعان البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة883 ـ الرقيب الأول / عمر بن علي عبدالله طميحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة884 ـ الرقيب الأول / سلطان بن علي يحيى عواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة885 ـ الرقيب الأول / منيف بن دهام غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة886 ـ الرقيب الأول / جبران بن حسين يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة887 ـ الرقيب الأول / يحيى بن أحمد حسين جذمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة888 ـ الرقيب الأول / محمد بن أحمد هادي آل أحمد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة889 ـ الرقيب الأول / عمر بن ناصر عمر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة890 ـ الرقيب الأول / فائز بن سعد فائز الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة891 ـ الرقيب الأول / يحيى بن حسن هيازع البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة892 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي عبدالله حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة893 ـ الرقيب الأول / سعيد بن صفر سعيد الفهمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة894 ـ الرقيب الأول / موسي بن علي غانم عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة895 ـ الرقيب الأول / جمعان بن غانم حديد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة896 ـ الرقيب الأول / أحمد بن محمد أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة897 ـ الرقيب الأول / موسي بن عبدالله بركات العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة898 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن محمد سعيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة899 ـ الرقيب الأول / أحمد بن عبدالرحمن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة900 ـ الرقيب الأول / يحيى بن ظافر حمود الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة901 ـ الرقيب الأول / سعيد بن مشبب محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة902 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن مده علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة903 ـ الرقيب الأول / أحمد بن عيسى موسى مشيخي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة904 ـ الرقيب الأول / هادي بن محمد عامر عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة905 ـ الرقيب الأول / بدر بن فهاد لافي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة906 ـ الرقيب الأول / خالد بن مفلح سالم القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة907 ـ الرقيب الأول / حسن بن يحيى أحمد الكعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة908 ـ الرقيب الأول / على بن مبارك مرعي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة909 ـ الرقيب الأول / ترکي بن فضاء تركي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة910 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة911 ـ الرقيب الأول / حسن بن محمد حسن آل مسعود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة912 ـ الرقيب الأول / سليمان بن عبيد حمدان الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة913 ـ الرقيب الأول / فهد بن ضويان وقيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة914 ـ الرقيب الأول / فهد بن مبرك بن عويد الروقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0054

915 ـ الرقيب الأول / هزاع بن عايش شتيوي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة916 ـ الرقيب الأول / عبدالملك بن جازي شجاع العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة917 ـ الرقيب الأول / سامي بن عبيد مبارك العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة918 ـ الرقيب الأول / بدر بن محمد محسن العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة919 ـ الرقيب الأول / عبد السلام بن صالح عبدالله الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة920 ـ الرقيب الأول / عيسي بن عبدالله حمود الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة921 ـ الرقيب الأول / محمد بن فالح عالي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة922 ـ الرقيب الأول / مشعل بن ملفي مرزوق العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة923 ـ الرقيب الأول / سلطان بن محمد علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة924 ـ الرقيب الأول / علي بن سعد محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة925 ـ الرقيب الأول / سعيد طارش مستور الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة926 ـ الرقيب الأول / محمد بن صلبان عبده عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة927 ـ الرقيب الأول / عقيل بن حسين علي حلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة928 ـ الرقيب الأول / جابر بن محمد عبدالله ذاکر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة929 ـ الرقيب الأول / علي بن أحمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة930 ـ الرقيب الأول / فطيس بن مرعي مسفر الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة931 ـ الرقيب الأول / راشد بن منصور حسين الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة932 ـ الرقيب الأول / يحيى بن عيسى أحمد أبوحية وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة933 ـ الرقيب الأول / عبدالرحمن بن مشخص مازون العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة934 ـ الرقيب الأول / جميل بن عبدالرحمن حسين الجميعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة935 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي ناصر آل نبهان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة936 ـ الرقيب الأول / هيف بن معدي يحيى آل متعب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة937 ـ الرقيب الأول / عبدالرحمن بن مسعود سليمان المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة938 ـ الرقيب الأول / سالم بن علي جابر حريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة939 ـ الرقيب الأول / سعيد بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة940 ـ الرقيب أول البحري / صالح بن محمد شوعي نجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة941 ـ الرقيب أول البحري / خالد بن عبدالله أحمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة942 ـ الرقيب أول البحري / بدر بن خميس حامد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة943 ـ الرقيب أول البحري / فيصل بن أحمد مساوي بجوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة944 ـ الرقيب أول البحري / صالح بن سعيد محمد الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة945 ـ الرقيب الأول / محمد بن مسعود هويدي الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة946 ـ الرقيب الأول / جعفر بن عبدالله جعفر الدرويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة947 ـ الرقيب الأول/ عبدالرحمن بن صالح عبدالرحمن الدحيم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة948 ـ الرقيب الأول / فيصل بن راضي هذيل المخلفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة949 ـ الرقيب الأول / سلطان بن ساطي عبدالله العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة950 ـ الرقيب الأول / عبدالمجيد بن أحمد عبده اللهبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0055

951 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي مغير الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة952 ـ الرقيب الأول / ناصر بن عبدالله ناصر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة953 ـ الرقيب / عبدالعزيز بن أحمد عبدالله العزاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة954 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن زياد شديد الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة955ـ الرقيب / صلاح بن فرج مصلح المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة956 ـ الرقيب / مزيد بن حماد مزيد المظيبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة957 ـ الرقيب / حسن بن مسعود حسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة958 ـ الرقيب / فهد بن محمد مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة959 ـ الرقيب / علي بن حامد علي العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة960 ـ الرقيب / محه بن عبده عبده صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة961 ـ الرقيب / جابر بن يحيى حسن كريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة962 ـ الرقيب / أحمد بن هادي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة963 ـ الرقيب / عبدالله بن مسرع محمد آل مفروي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة964 ـ الرقيب / أحمد بن موسى عوض الربعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة965 ـ الرقيب / موسي بن محمد يحيى محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة966 ـ الرقيب / مزهر بن عبدالله حميدي المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة967 ـ الرقيب / حسن بن أحمد جبران کعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة968 ـ الرقيب / أحمد بن هاشم سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة969 ـ الرقيب / محسن بن محمد محسن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة970 ـ الرقيب / يحيى بن قاسم جبران الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة971 ـ الرقيب / منصور بن أحمد هادي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة972 ـ الرقيب / الحسين بن محمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة973 ـ الرقيب / إبراهيم بن محمد حسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة974 ـ الرقيب / سلطان بن عبدالله محمد حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة975 ـ الرقيب / مساعد بن سعد مشبب الأصلعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة976 ـ الرقيب / محسن مهدي محمد مسملي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة977 ـ الرقيب / يحيى بن علي محمد حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة978 ـ الرقيب / عبدالله بن علي مستور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة979 ـ الرقيب / إبراهيم بن محمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة980 ـ الرقيب / محمد مشبب عايض الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة981 ـ الرقيب / جابر بن حسن محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة982 ـ الرقيب / عبدالله بن شوعي عبدالله غوير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة983 ـ الرقيب / مرعي بن محمد يوسف عجيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة984 ـ الرقيب / حسن بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة985 ـ الرقيب / فايز بن وعلان عوضه الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة986 ـ الرقيب / حامد بن محمد سعد الروقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:16ت م0056

987 ـ الرقيب / سعيد بن محمد مبارك العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة988 ـ الرقيب / محمد بن مبشر عبده عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة989 ـ الرقيب / عطية بن أحمد عبدالله الزبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة990 ـ الرقيب / علي بن هدي مساوي معشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة991 ـ الرقيب / علي بن محمد علي البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة992 ـ الرقيب / نائف بن عائض سبيل الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة993 ـ الرقيب / علي بن محمد محسن دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة994 ـ الرقيب / أحمد بن مصلح طما الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة995 ـ الرقيب البحري / فهد بن محمد عبدالعزيز النداف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة996 ـ الرقيب / عبدالله بن فراج خليوي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة997 ـ الرقيب / ناصر بن عبدالعزيز ناصر السمرين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة998 ـ الرقيب / عبد الرحمن بن جمعان سفر الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة999 ـ الرقيب / هشام بن عبده موسي الحازمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1000ـ الرقيب / عبدالله بن ماجد ضبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1001 ـ الرقيب / علي بن أحمد علي الطميحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1002 ـ الرقيب / موسي بن علي حسن طوهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1003 ـ الرقيب / عادل بن مشعل منيع الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1004 ـ الرقيب / ضيف الله بن ذبيان ضيف الله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1005 ـ الرقيب / خالد بن مشبب سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1006 ـ الرقيب / عبدالعزيز بن محمد علي البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1007 ـ الرقيب / محمد بن عبدالله أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1008 ـ الرقيب / يحيي بن مفرح سلمان حريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1009 ـ الرقيب / مبارك بن عبدالله علي مبارك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1010 ـ الرقيب / محمد بن أحمد محمد صميلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1011 ـ الرقيب / محمد بن بخيت ضيف الله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1012 ـ الرقيب / مفرح بن يحيى أحمد المعزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1013 ـ الرقيب / علي بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1014 ـ الرقيب / سلمان بن عوض معدي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1015 ـ الرقيب / مفرح بن جبران مفرح المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1016 ـ الرقيب / يحيى بن علي هادي دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1017 ـ الرقيب / متعب بن أحمد مريع محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1018 ـ الرقيب / محمد بن جابر علي صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1019 ـ الرقيب / صالح بن جمعان خلف الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1020 ـ الرقيب / عبدالله بن ذاكر عبدالله البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1021 ـ الرقيب / بدر بن سعد مشعل الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1022 ـ الرقيب / سيف بن علي مهدي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1023 ـ الرقيب / علي بن محمد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:17ت م0057

1024 ـ الرقيب / حمد بن حسين سيف القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1025 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن عايض سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1026 ـ الرقيب / أحمد بن سالم محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1027 ـ الرقيب / إبراهيم بن علي صالح المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1028 ـ الرقيب / مزيد بن أحمد مسواك قيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1029 ـ الرقيب / قاسم بن سالم أحمد زيداني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1030 ـ الرقيب / سلطان بن عمر سلمان الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1031 ـ الرقيب البحري / فهد بن ناجم سياف البيشي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1032 ـ الرقيب البحري / أحمد بن سعد علي الغامدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1033 ـ الرقيب البحري / عقيل بن حنش عقيل العيسي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1034 ـ الرقيب البحري / علي بن محمد عوض الحاتمي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1035 ـ الرقيب البحري / حسين بن موسي حسن البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1036 ـ الرقيب البحري / محمد بن أحمد إبراهيم الزوعاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1037 ـ الرقيب البحري / محمد بن غرم الله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1038 ـ الرقيب البحري / علي بن سالم علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1039 ـ الرقيب البحري / عيد بن ردود حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1040 ـ الرقيب البحري / ناصر بن جبار إبراهيم الحدري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1041 ـ الرقيب البحري / حسن بن عيسى أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1042 ـ الرقيب البحري / سعيد بن محمد أحمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1043 ـ الرقيب / سعد بن ضيف الله حسن الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1044 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن محمد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1045 ـ الرقيب / محمد بن سعيد علي العطوي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة1046 ـ الرقيب / منصور بن ناصر أحمد المجنوني وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1047 ـ الرقيب / عبدالرحيم بن عبدالرحمن صالح الخيبري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1048 ـ الرقيب الفني / أحمد بن منصور محمد الوابصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1049 ـ وكيل الرقيب / عجمي بن خلف شبيب الروقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1050 ـ وكيل الرقيب / علي بن جابر علي الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1051 ـ الوكيل الرقيب / مشاري بن فهد محمد اليحياء وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1052 ـ الوكيل الرقيب / حمد بن سند مسند المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1053 ـ الوكيل الرقيب / بالقاسم بن مده علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1054 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن عبدالله علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1055 ـ الوكيل الرقيب / سعد بن عبيد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1056 ـ الوكيل الرقيب / سعيد بن علي حافظ القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1057 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن معدي علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1058 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن فرحان حسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1059 ـ الوكيل الرقيب / مشاري بن محمد زويد السواط وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:17ت م0058

1060 ـ الوكيل الرقيب / حميد بن إبراهيم محمد الشويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1061 ـ الوكيل الرقيب / علي بن يعقوب ظافر حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1062 ـ الوكيل الرقيب / علي بن حسين محسن دربشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1063 ـ الوكيل الرقيب / مفيد بن محمد مفيد مجممي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1064 ـ الوكيل الرقيب / هادي بن قاسم محمد بكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1065 ـ الوكيل الرقيب / مرعي بن حسن أحمد آل جابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1066 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن يحيى أحمد الأمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1067 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن علي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1068 ـ الوكيل الرقيب / عبدالله بن علي أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1069 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن علي يحيى محنشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1070 ـ الوكيل الرقيب / يعقوب بن يحيى علي حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1071 ـ الوكيل الرقيب / صقر بن علي محمد كعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1072 ـ الوكيل الرقيب / حمد بن حسين محمد سحاري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1073 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن أحمد جابر محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1074 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن حسن علي ازيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1075 ـ الوكيل الرقيب / ماجد بن عبدالله مفرح الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1076 ـ الوكيل الرقيب / سلمان بن ناصر جبار صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1077 ـ الوكيل الرقيب / احمد بن عبدالله محمد متمبك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1078 ـ الوكيل الرقيب / محمد يحيى أحمد غزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1079 ـ الوكيل الرقيب / سالم بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1080 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن مفرح علي المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1081 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن عبدالله صالح اليامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1082 ـ الوكيل الرقيب / رزاح بن معيوف شعيفان البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1083 ـ الوكيل الرقيب / مبارك بن عوض عائز المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1084 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن حسن فرحان السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1085 ـ الوكيل الرقيب / إسماعيل بن يحيى حسين ماطر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1086 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن محمد حسين جعفري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1087 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن عبدالله علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1088 ـ الوكيل الرقيب / أسامة بن عبدالله علي حناني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1089 ـ الوكيل الرقيب / ظافر بن مشبب ظافر الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1090 ـ الوكيل الرقيب / عبدالله بن يحيى شريف الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1091 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن علي حسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1092 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن حمود يوسف الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1093 ـ الوكيل الرقيب / أنور بن يحيى شريف المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1094 ـ الوكيل الرقيب / فرحان بن حسن يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1095 ـ الوكيل الرقيب / موسي بن عثمان محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1096 ـ الوكيل الرقيب / خالد بن جبران حسين الجابري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:17ت م0059

1097 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن مهدي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1098 ـ الوكيل الرقيب / بدر بن محمد مدخين البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1099 ـ الوكيل الرقيب / جابر بن محمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1100 ـ الوكيل الرقيب / ياسر بن محمد مرعي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1101 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن محمد زايد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1102 ـ الوكيل الرقيب / طاهر بن عبدالله علي أشيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1103 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن أحمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1104 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن شوعي علي قيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1105 ـ الوكيل الرقيب / سعيد بن ظافر مسفر العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1106 ـ الوكيل الرقيب / عبدالعزيز بن عبدالله عيادة العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1107 ـ الوكيل الرقيب / بندر بن يحيي سليمان العبدلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1108 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن عامر أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1109 ـ الوكيل الرقيب / معبر بن سويد يحيى كليبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1110 ـ الوكيل الرقيب / صالح بن أحمد عواض العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1111 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن علي عبدالله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1112 ـ الوكيل الرقيب البحري / أحمد بن يحيي حسن الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1113 ـ الوكيل الرقيب البحري / هشام بن حسين علي دواري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1114 ـ الوكيل الرقيب البحري/ عبادل بن يوسف علي الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1115 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن محمد عبده قصادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1116 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن علي علي مطهري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة1117 ـ الوكيل الرقيب / حسان بن سليمان جمعان المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة1118 ـ الوكيل الرقيب / نايف بن نواف رده العيلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة1119 ـ الوكيل الرقيب / بكيري بن محمد سني الزبيدي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة1120 ـ العريف / عبدالوهاب بن سعد ناصر المتعب وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1121 ـ العريف / صالح بن الحميدي خلف المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1122 ـ العريف / عبدالمجيد بن نداء سعد العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1123 ـ العريف / مسفر بن غصاب مذعف الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1124 ـ العريف / أحمد بن حمزه علي الغبيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1125 ـ العريف / حسين بن مقبول حسين الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1126 ـ العريف / حمزة بن إبراهيم علي الناشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1127 ـ العريف / سلمان بن سعود مساعد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1128 ـ العريف / ماجد بن حسين مرجان غبيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1129 ـ العريف / فارس بن علي حسين العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1130 ـ العريف / إبراهيم بن حسن بركات الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1131 ـ العريف / سعيد بن محمد يحيى القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1132 ـ العريف / وليد بن محمد جابر الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1133 ـ العريف / أحمد بن إبراهيم عامر عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:17ت م0060

1134 ـ العريف / ذاکر بن خليل علي آل المغربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1135 ـ العريف / يحيى بن علي شعبان عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1136 ـ العريف / حسين بن محمد صليعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1137 ـ العريف / غريب سعود بن محمد صواب العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1138 ـ العريف / محمد بن أحمد أحمد لغبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1139 ـ العريف / محمد بن امطارش حسن غزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1140 ـ العريف / موسي بن جابر محمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1141 ـ العريف / حسن بن عيسي محمد مخرش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1142 ـ العريف / محمد بن عبدالله علي عواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1143 ـ العريف / خلف بن علي يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1144 ـ العريف / تركي بن علي محمد صعدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1145 ـ العريف / ابراهيم بن ياسين احمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1146 ـ العريف / أحمد بن حسن محمد ال علي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1147 ـ العريف / يحيى بن معبرد بنان العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1148 ـ العريف / عبد الخالق بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1149 ـ العريف / يحيى بن ابراهيم محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1150 ـ العريف / محمد بن هادي صالح ال قريع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1151 ـ العريف / احمد بن علي احمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1152 ـ العريف / موسي بن محمد موسي خيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1153 ـ العريف / عبدالله بن عبدالرحمن سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1154 ـ العريف / فواز بن حسين غراف الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1155 ـ العريف / فهد بن علي رابح المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1156 ـ العريف / نايف بن جاير مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1157 ـ العريف / ماجد بن سالم أسعد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1158 ـ العريف / محمد بن عبدالرحمن سعد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1159 ـ العريف / حمزة بن راشد احمد المشرفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1160 ـ العريف / جابر بن احمد محمد العيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1161 ـ العريف / وليد بن قاسم علي ابوعمرين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1162 ـ العريف / ابراهيم بن مفرح علي الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1163 ـ العريف / الحسن بن ابراهيم احمد العوضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1164 ـ العريف / محمد بن عبدالله علي حناني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1165 ـ العريف / حمد بن صالح سعيد آل دمشق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1166 ـ العريف / ابراهيم بن علي صديق حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1167 ـ العريف / سعيد بن محمد يحيى الحاتمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1168 ـ العريف / يحيى بن سالم هادي المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1169 ـ العريف / عبدالعزيز بن عويض عايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:17ت م0061

1170 ـ العريف / علي بن محمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1171 ـ العريف / صديق بن محمد مهدي حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1172 ـ العريف / محمد بن نشبان غثوان اللغبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1173 ـ العريف / محمد بن موسي سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1174 ـ العريف / أسامة بن زيد إبراهيم العبدلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1175 ـ العريف / سالم بن علي حسين جذمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1176 ـ العريف / خالد بن عايد ملفي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1177 ـ العريف / قادري بن محمد حسن دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1178 ـ العريف / محمد بن مسفر سلمان البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1179 ـ العريف / صغير بن إبراهيم علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1180 ـ العريف / صالح بن محمد مداوي آل زبنه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1181 ـ العريف / عيد بن سليم سالم العطوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1182 ـ العريف / خالد بن جزاء عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1183 ـ العريف / يحيي بن سلمان مفرح الريثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1184 ـ العريف / جمال بن عواد زبن العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1185 ـ العريف / محسن بن عبدالله علي مسملي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1186 ـ العريف / هاشم بن داوود أسعد العبسي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1187 ـ الجندي الأول / محمد بن يحيى حسن كعبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة1188 ـ الجندي الأول / عواض بن أحمد صويلح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1189 ـ الجندي الأول / محمد بن أحمد محمد العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1190 ـ الجندي الأول / محمد بن فرج مبارك الكربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1191 ـ الجندي الأول / أحمد بن علي عيسى آل إبراهيم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1192 ـ الجندي الأول / وليد بن محمد محمد كعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1193 ـ الجندي الأول / جابر بن علي جابر الحريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1194 ـ الجندي الأول / محمد بن شوعي مثني عاتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1195 ـ الجندي الأول / علي بن أحمد هادي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1196 ـ الجندي الأول / عبدالله بن أحمد سعد الحاتمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1197 ـ الجندي الأول / أحمد بن يحيى علي صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1198 ـ الجندي الأول / مسفر بن سعيد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1199 ـ الجندي الأول / يوسف بن مفرح مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1200 ـ الجندي الأول / طراد بن علي عواض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1201 ـ الجندي الأول / ماجد بن صالح عائض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1202 ـ الجندي الأول / إبراهيم بن أحمد مزعوي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1203 ـ الجندي الأول / أحمد بن جابر محمد آل هيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1204 ـ الجندي الأول / عبدالله بن إبراهيم أحمد آل مشعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1205 ـ الجندي الأول / إبراهيم بن طالع جابر الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة// يتبع //10:17ت م0062

1206 ـ الجندي الأول / حسن بن علي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1207 ـ الجندي الأول / خالد بن حمد سالم أبو روزه وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة1208 ـ الجندي / إبراهيم بن عبدالله أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1209 ـ الجندي / فهد بن سالم مسلم الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1210 ـ الجندي / صليح بن مصلح صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1211 ـ الجندي / حسن بن هليل مفتون الفهمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1212 ـ الجندي / محمد بن يحيي إبراهيم ضامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1213 ـ الجندي / عبدالله بن باحص علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1214 ـ الجندي / محمد بن هادي حمدان الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1215 ـ الجندي / يحيى بن علي علي سفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1216 ـ الجندي / محمد بن إبراهيم موسى الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1217 ـ الجندي / عبدالله بن أحمد محمد سلامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة1218 ـ الطبيب / وليد بن عبدالكريم عبدالعزيز أبو خضير وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1219 ـ الطبيب / عاطف بن حبشي خليل السحاري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1220 ـ الطبيب / يوسف بن عبدالقادر شيبة الحمد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1221ـ الطبيب / يحيي بن شليان بخيت الحبيشي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1222 ـ الطبيب / محمد بن عبدالرحمن ضاوي العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1223 ـ الطبيب / عبدالمجيد بن عبدالعزيز عبدالرحمن العتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1224 ـ الطبيب / عبدالله بن عامر محمد آل خشيل وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1225 ـ الطبيب / عبدالعزيز بن علي زيد الخالدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1226 ـ الطبيب / عبدالرحمن بن مشعان عوض المغيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1227 ـ الطبيب / سعيد بن عوض محمد الأحمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1228 ـ الطبيب / سعد بن صالح عبدالله العليان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1229 ـ الطبيب / خالد بن سليمان إبراهيم النجاشي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1230 ـ الصيدلي / مشعل بن عايض نايف المطيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1231ـ الصيدلي / عبدالرحمن بن خازم ناصر الأسمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1232 ـ الطبيبة / سناء بنت محمد خليل فقيه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1233 ـ الطبيبة / عديلة بنت طلعت محمود قطان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1234 ـ الطبيبة / نجلاء بنت خضر عبدالله المالكي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1235 ـ الطبيبة / نوفاء بنت العفري عشوي العنزي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1236 ـ الطبيبة / هدى بنت عبدالحميد محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1237 ـ الطبيبة / سامية بنت عبدالله محمد بخاري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1238 ـ الطبيبة / فاطمة بنت سليمان عبدالرحمن الصبحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة1239 ـ الطبيبة / نوف بنت ياسين صالح اندرقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثةكما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة)، للمقدم البحري الركن / عبد الله بن عبدالرحمن بن غيث من منسوبي وزارة الدفاع، نظراً لما قام به من أعمال وإنجازات متميزة في المجالات العسكرية والأمنية والمهمات الموكولة إليه.// انتهى //10:17ت م0063