اليوم الوطني / محافظة البدائع تشهد احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
البدائع 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
أقيمت مساء أمس احتفالات اليوم الوطني الـ 89 بمحافظة البدائع والتي تمتد ليومين بمضمار الحمراء بالمحافظة .
وتوشحت جنبات المضمار باللون الأخضر ، بحضور جماهيري كبير من المواطنين والمقيمين ، كما تضمنت الاحتفالية مسرحاً للطفل للتعبير عن ابتهاج الأطفال باليوم الوطني للمملكة ، بمشاركة الشباب والفتيات و عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والأهلية بعدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي استهوت طبقات المجتمع والتي تحاكي بجملها اليوم الوطني للمملكة .
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10:18ت م
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