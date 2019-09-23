البدائع 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأقيمت مساء أمس احتفالات اليوم الوطني الـ 89 بمحافظة البدائع والتي تمتد ليومين بمضمار الحمراء بالمحافظة .وتوشحت جنبات المضمار باللون الأخضر ، بحضور جماهيري كبير من المواطنين والمقيمين ، كما تضمنت الاحتفالية مسرحاً للطفل للتعبير عن ابتهاج الأطفال باليوم الوطني للمملكة ، بمشاركة الشباب والفتيات و عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والأهلية بعدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي استهوت طبقات المجتمع والتي تحاكي بجملها اليوم الوطني للمملكة .// انتهى //10:18ت م0064