نيويورك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسبدأت أمس أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون يوسف بن علوي بن عبدالله، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إضافة إلى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.وصرح الأمين العام لمجلس التعاون أن الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، إضافة الى القضايا الحيوية التي سيتم بحثها مع تلك الدول، بما في ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المعروضة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.وأعرب الأمين العام عن شكره لسلطنة عمان على استضافة الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون في مقر الوفد الدائم للسلطنة في مدينة نيويورك، وعلى الترتيبات والاستعدادات التي وفرتها لعقد لقاءات مجلس التعاون مع وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.// انتهى //10:24ت م0066