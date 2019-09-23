المدينة المنورة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة يوم غدٍ، محاضرة بعنوان "العلاقة بين الحاكم والمحكوم"، وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد قباء.تأتي المحاضرة التي تتحدث عن أثر العلاقة بين الحاكم والمحكوم على استقرار البلاد ونمائها، ضمن برامج فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمبادرة خير أمة.// انتهى //10:48ت م0068