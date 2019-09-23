جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستحتفل جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 89 بمرور 20 عاماً من العمل التنموي في ظل ترسيخ استدامة عملها بإطلاقها صندوق وقفي في الربع الأخير من هذا العام تعود ارباحه لجمعية ماجد بالشراكة مع شركة الخبير المالية، واستمراراً في العطاء الاجتماعي بمفهوم تنموي منذ تأسيس الأمير ماجد بن عبدالعزيز –رحمه الله- لهذه الجمعية .من جانبه أكد مدير عام جمعية ماجد همام بن خالد زارع أن الجمعية ككيان أخذ على عاتقه الرقي بالعمل الاجتماعي وتنميته تشارك الشعب السعودي فرحته في هذا اليوم ، الذي يكون معه التاريخ حاضراً بمجده الذي سطر خلاله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- صفحات الوفاء في توحيد الوطن على راية الإسلام ، وحقق بتوفيق الله أمنه واستقراره ، حتى شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التطور والتنمية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة التعليمية والثقافية والاقتصادية .وكشف أن المرحلة المقبلة تعزز فيها جمعية ماجد مبدأ الشراكات التنموية بتنفيذ مبادرات نوعية تحقق أهداف ٢٠٣٠ ، بعد أن رسمت مع تحقيقها 20 عاماً من العطاء الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة أهدافها الاستراتيجية ، وتحقيق الإنجازات النوعية والتنموية ، وفق رؤيتها المتمثلة في المساهمة في تنمية مجتمع يحظى فيه الفرد بفرصة الحصول على حياة كريمة ، ورسالتها النابعة من تصميم وتقديم برامج تنموية تكاملية لتهيئة الفرد في الحصول على حياة أفضل تتوافق وقدراته الشخصية والعلمية والاجتماعية ، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 .وأكد حرص أعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد ، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثراً اجتماعياً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030.// انتهى //11:21ت م0082