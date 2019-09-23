جيزان 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسكرم رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ أمس ، الفائزين بجائزة الغرفة " للمشروعات الواعدة " في نسختها الثانية ، وذلك بمسرح غرفة جازان.وأفاد أمين عام الغرفة والجائزة الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري ، إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 24 فائزاً وفائزة ، مبيناً أن المشروعات الفائزة تأتي ضمن المشروعات الواعدة التي تتناسب مع رؤية 2030 وتعد دافعاً ومحفزاً للرياديين والرياديات وتقدم لهم جميع الخدمات مستقبلاً ، حاثاً الفائزين على بذل والاجتهاد لما فيه من خير وفائدة لهذا الوطن العزيز والغالي.وأشار إلى أهمية التكريم في تشجيع الفائزين بالجائزة على مزيد من الإبداع والتنافس بين أبناء المنطقة كافة للحصول على الجائزة في دورتها القادمة ، مبرزاً الدور المهم المناط بالقائمين على الجائزة من أجل التعريف بمنطقة جازان وما تزخر به من مقومات في المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية وغيرها من المجالات .// انتهى //11:25ت م0083