اليوم الوطني / متطوعو " رواد " بجازان يشاركون المرضى فرحتهم بيوم الوطن
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
جيزان 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
شارك متطوعون من جمعية رواد للعمل التطوعي بمنطقة جازان ، مرضى مستشفى الأمير محمد بن ناصر الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني ، وذلك ضمن مشروع "89 ساعة تطوعية"والذي اطلقته الجمعية بمناسبة اليوم الوطني ال89 .
وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح التطوع والانتماء، وتبعث السرور على قلوب المرضى ، ومشا ركتهم فرحتهم بهذه المناسبة الغالية التي يتجدد فيها الاعتزاز والفخر بيوم الوطن.
وتتواصل زيارات المرضى إلى يوم الجمعه القادم بمشاركة فرق الجمعية ويتضمن العديد من المبادرات المجتمعية.
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11:25ت م
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