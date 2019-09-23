عنيزة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساحتفت المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة "موسم عنيزة للتمور 40" باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وتزينت المدينة الغذائية التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، بأعلام الوطن واكتست باللون الأخضر بكافة أركانها، مثل العربات الذكية ومنطقة التجزئة ومنطقة التصدير وساحة المزاد والضيافة الشعبية وصالة البرامج والفعاليات إضافة إلى الألوان المضيئة.وتوشح الباعة والدلالين والمتسوقين شالات الاحتفال بالوطن بهذه المناسبة الغالية، مرددين السلام الملكي والأهازيج الوطنية.// انتهى //11:54ت م0087