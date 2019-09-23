جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساحتفت جمعية أصدقاء حدائق جدة، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة في حدائقها التابعة لها، تحت شعار "همة حتى القمة"، من خلال إقامة العديد من البرامج المنوعة، بحضور أكثر من 4000 سيدة وطفل.وتأتي الاحتفالية للإسهام في مشاركة مجتمع الحدائق الاحتفالية في يوم الوطن لتقديم رسالة إلى كل فرد يعيش على هذه الأرض الطبية أن يحرص على المحافظة على وطنه وعلى مكتسباته وعلى مرافقه العامة.واحتضنت "حديقة أميرة طرابلسي"، الحديقة النسائية الأولى المخصصة للسيدات والأطفال في منطقة جنوب جدة بحي القريات، الأناشيد والأغاني الوطنية متوشحين بألوان الوطن تم تقديمها من خلال مسرح الحديقة في مشهد وطني يعزز أواصر الحب والفخر والانتماء إلى وطننا الغالي, إلى جانب تعريف الزوار باليوم الوطني مقدمين التحية لأبطال المملكة الشهداء والمرابطين للذود عن حدوده، وفعالية رسم ألوان الوطن على وجوه الأطفال والمسابقات، وتوزيع البالونات والأعلام على الأطفال.وفي "حديقة فيصل زاهد الرياضية" جرى تنظيم بطولة كأس اليوم الوطني، إحدى مبادرات جمعية بناء القيم الايجابية للشباب، ودورهم المهم في بناء المجتمع الذي يعود على وطننا بالنفع والرقي.// انتهى //11:59ت م0088