الدمام 24 محرم1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في معرض الأسر المنتجة "صنعتي 2019"، الذي اختتمت فعالياته أمس، واستمر لمدة خمسة أيام.وتضمنت المشاركة التعريف ببرنامج وثيقة العمل الحر، والرد على استفسارات الجمهور حول الثقافة العمالية، والإجازات، والأجور، وعقود العمل والخلافات العمالية، مع التعريف بالخدمات الإلكترونية للوزارة، واستضافة طاقات لتسجيل طالبي العمل، إضافة إلى مشاركة 33 أسرة منتجة في الفعاليات.وأكد مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش، على وجود تواصل خلال هذه الفعاليات من قبل المواطنين والمقيمين مع الخدمات التي يقدمها ركن وزارة العمل للحصول على المعلومة الصحيحة، ووثيقة العمل الحر، والتقديم عليها، مشيراً إلى مشاركة مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، وقسم التمكين وخدماته، وورش العمل والتدريبات.// انتهى //12:01ت م0090