رام الله 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور رمضان طنبورة باسمه وباسم الشعب الفلسطيني ، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.وقال طنبورة في تصريح لوكالة الانباء السعودية" لايسعنا في هذه المناسبة المضيئة في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية إلا أن نثمن عالياً دور المملكة الرائد على جميع الأصعدة والتي تصب مباشرة في مصلحة الشعوب التي لم تبخل عليها المملكة في مد يد العون والمساعدة في مختلف المجالات".ونوه بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية وثقلها الخليجي والعربي والإقليمي والعالمي في مجابهة الأخطار التي تحدق بالأمة ومحاربة الإرهاب في كل مكان.وثمن طنبورة ما قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة عززت صمود الفلسطيني ورفع المعاناة عنه وتحقيق حلمه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، داعياً الله جل وعلا أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يحفظ عليها نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //13:19ت م0118